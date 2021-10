Die Feuerwehren aus Netphen, Deuz, Grissenbach und Feuersbach waren am Mittwochabend in der Feuersbacher Straße im Einsatz.

Feuer Netphen: Feuer in Küche – Frau erleidet Rauchgasvergiftung

Deuz. Verkohltes Essen auf dem Herd war Anlass für einen Feuerwehreinsatz in Deuz. Der Löschzug hatte einen ganz kurzen Weg zur Einsatzstelle.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses musste am Mittwochabend mit dem Rettungswagen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20,22 Uhr wurden die Löschzüge Netphen, Deuz, Grissenbach und Feuersbach in die Feuersbacher Straße nach Deuz gerufen. Gemeldet worden war der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein ein Zimmerbrand im hinteren Bereich eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Fenster des Hausess. Der Löschzug Deuz hatte einen kurzen Weg: Der Brandort im Kreuzungsbereich Herborner/Feuersbacher Straße lag nur 200 Meter vom Gerätehaus entfernt.

Feuersbacher Straße voll gesperrt

Ein Einsatztrupp, der unter Atemschutz bis zur Wohnung vordrang, konnte einen qualmenden Topf mit total verkohltem Essen vom Herd nehmen. In der Küche entstand durch das Feuer ein geringer Schaden, so die Polizei.

Sechs Personen befanden sich zum Zeitpunkt einer Rauchentwicklung in der Küche noch in dem Gebäude. Sie konnten aber das Haus eigenständig verlassen. Eine Frau wurde den Rauch verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren. Die Feuersbacher Straße war für fast eine Stunde voll gesperrt.

