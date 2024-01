Die Feuerwehr löscht in Netphen-Werthenbach brennendes Heu.

Werthenbach Die Feuerwehr rückt zu einem – angesichts des Wetters – durchaus etwas skurrilen Brand aus: Ein Heuhaufen in einem Industriegebiet brennt.

Zu einem angesichts der Witterung durchaus skurrilen Brand mussten am Sonntagmittag, 21. Januar, die Feuerwehreinheiten aus Irmgarteichen und Hainchen ausrücken: Am Fuhrmannsweg im Werthenbacher Industriegebiet stand hinter einer Firma ein großer Haufen Heu in Flammen.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell gelöscht, konnten sich jedoch zunächst nicht wirklich erklären, warum bei der aktuellen Feuchtigkeit und dem vielen Schnee ein Feuer entstehen konnte.

