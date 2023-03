Netphen: Feuerwehr löscht den Sonntagsbraten

Netphen. Das Sonntagsessen schafft es nicht auf den Tisch: Im Backofen bricht Feuer aus.

Steaks, Bohnen und Kartoffeln: Ein richtiges Siegerländer Sonntagsessen hatte das Ehepaar in der Tilsiter Straße in Netphen in den Backofen geschoben. Doch der Backofen war für das Fleisch wohl zu heiß – es brannte. Daher riefen die Bewohner die Feuerwehr, die mit dem Löschzug sowie einem Rettungswagen anrückte.

Der Backofen hatte für eine starke Rauchentwicklung in der Küche gesorgt, die Einsatzkräfte beförderten schließlich die Mahlzeit mitsamt Pfanne ins Freie. Zu guter Letzt wurde noch der Rauch in der Küche mit einem Lüfter herausgeblasen und die Bewohner konnten wieder in ihr Einfamilienhaus. Die Küche blieb dann kalt – man entschied sich für ein Auswärtsessen.

