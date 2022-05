Netphen: Feuerwehr mit Florianswaffeln und Fettexplosion

Netphen. Tag der Feuerwehr in Netphen – nach zwei Jahren Zwangspause ist der Andrang groß und das Programm spannend.

Die Feuerwehr Netphen hat ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung. Das zeigte sich am Samstag beim „Tag der Feuerwehr“ den die Feuerwehr Netphen am und im Feuerwehrgerätehaus am St. Petersplatz ausrichtete. „365 Tage im Jahr sind wir für Sie da! Jetzt waren die Bürgerinnen und Bürger auch für uns da“, so formulierte es Einheitsführer der Löscheinheit Netphen Mark Liska.

Auch die kleinsten Besucher fanden beim „Tag der Feuerwehr“ ausreichend Unterhaltung. Foto: Jürgen Schade

Neben der Ausstellung der neu beschafften Fahrzeuge der Stadtfeuerwehr Netphen aus den Löscheinheiten Deuz, Dreis-Tiefenbach, Eschenbach und Irmgarteichen erlebten die vielen Besucher Live-Vorführungen der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen. Vorgeführt wurden der Einsatz bei einer Fettexplosion sowie die Befreiung einer Person aus einen verunfallten Pkw mittels Hebekissen und einer Schleifkorbtrage, deren Transport über die Drehleiter erfolgte.

Spielmannszug und Feuertonnen-Abend

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zeigten einen Löschangriff und konnten so ihren Eltern, Großeltern und Freunden demonstrieren, war sie in der Feuerwehr schon alles gelernt haben.

Natürlich kam auch die Werbung neuer Mitglieder für die Aktiven, Jugendfeuerwehr sowie Kinderfeuerwehr nicht zu kurz, und auch der Spielmannszug der zwischendurch für musikalische Unterhaltung unter Leitung von Johannes Werthenbach spielte, braucht noch Mitglieder. Die Kinder fanden ausreichend Unterhaltung bei verschiedenen Spielen und durften sogar in Feuerwehrfahrzeuge klettern.

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Sogar Stadtbrandinspektor Sebastian Reh stand hinterm Waffelofen und buk für die Besucher leckere „Florianswaffeln“. Ab 20 Uhr startete der „Feuertonnen-Abend“ – mit gemütlichem Feuer und Lichtinstallation – rund um das Gerätehaus.

