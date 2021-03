Netphen: Fußgänger in Dreis-Tiefenbach angefahren

Dreis-Tiefenbach. Ein 21-Jähriger will in Netphen die Dreisbachstraße überqueren. Er wird von dem Wagen eines 68 Jahre alten Mannes erfasst.

Am Fußgängerüberweg in der Dreisbachstraße in Netphen-Dreis-Tiefenbach ist am Donnerstagnachmittag, 18. März, ein 21-jähriger Fußgänger angefahren worden.

Er hatte über die Querungshilfe die Straßenseite wechseln wollen. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer, der in Richtung Eckmannshausen unterwegs war, übersah den 21-Jährigen und touchierte ihn mit dem Fahrzeug, berichtete am Freitag die Polizei in Siegen.

Der junge Mann verletzte sich leicht, an dem Pkw entstand Sachschaden.

