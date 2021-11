Netphen: Fußgängerin angefahren – Passanten helfen sofort

Die Polizei sperrt die Brauersdorfer Straße in Netphen.

Netphen. In Netphen will eine Frau eine Straße überqueren. Sie wird von einem Wagen erfasst. Passanten leisten Erste Hilfe, bis der Notarzt eintrifft.

Mit dem Notarztwagen musste am Montagmorgen eine 27-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in Netphen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die verletzte Frau wird in Netphen medizinisch versorgt. Foto: Jürgen Schade

Die Frau wollte unweit der Ecke Lahnstraße und Brauersdorfer Straße die Fahrbahn über einen Zebrastreifen überqueren. Auf dem Überweg wurde sie vom Wagen eines 49 Jahre alten Mannes erfasst. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte.

Netphen: Polizei sperrt Brauersdorfer Straße

Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte, bis Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Die Polizei sperrte die Brauersdorfer Straße wegen Unfallaufnahme voll. Am Pkw entstand Sachschaden.

