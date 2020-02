Netphen: Geburtstagsfeier endet mit Massenschlägerei

Die Beamten fanden in Netphen eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen vor, „einige leicht verletzt, alle erheblich alkoholisiert“, so der Polizeibericht.

Netphen. Wer war zur Party eingeladen, wer nicht? Wohl ob dieser Frage ist es in Netphen zu einer Schlägerei zwischen rund 20 jungen Menschen gekommen.

Eine Auseinandersetzung nach einer Geburtstagsfeier hat am frühen Samstagmorgen einen Polizeieinsatz in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren offenbar bereits auf der Feier zwei Gruppen darüber in Streit geraten, wer eingeladen war und wer nicht. Nach der Feier seien die Gruppen dann auf der Straße wieder aufeinandergetroffen und erneut aneinandergeraten.

Vor Ort auf dem Jung-Stilling-Platz traf die Polizei demnach 20 Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren an. Alle seien stark betrunken, einige außerdem leicht verletzt gewesen. Wie genau es zu dem Vorfall kam, blieb zunächst unklar. „Wer genau wen beleidigt und geschlagen hat, wird sich vielleicht nicht klären lassen“, resümiert die Polizei. Erstmal erwartet alle Beteiligten eine Anzeige. (red/dpa)