Netphen: Golf kracht vor Baum – Fahrer verletzt

Hainchen Unweit des Netphener Stadtteils Hainchen verliert ein junger Fahrer die Kontrolle über seinen VW. Die Fahrt endet in einem Waldstück.

Mit dem Rettungswagen musste am späten Sonntagabend, 4. Februar, ein Pkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der junge Mann war auf der L 729 aus dem hessischen Rittershausen kommend in Fahrtrichtung Hainchen unterwegs. Unmittelbar hinter der NRW-Landesgrenze verlor er nach Auskunft der Polizei in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW Golf. Das Fahrzeug schoss von der Fahrbahn und fuhr geradeaus in einen angrenzenden Wald. Ein Baum stoppte die Unfallfahrt.

L 729 in Netphen ist gesperrt

Andere Autofahrer alarmierten den Rettungsdienst sowie die Polizei. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Wegen Unfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges war die L 729 zwischenzeitlich voll gesperrt. Am VW Golf entstand Totalschaden.

