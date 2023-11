Martinsfeuer Netphen: Hoch hinauf – Riesiger Martinszug in Oelgershausen

Oelgershausen In Oelgershausen gab es sogar zwei Martinsfeuer. Zuerst wurde das kleine angezündet, das die Kinder aufgeschichtet hatten.

Vier Tage lang hatten die sechs „Märdesjonge“ oben „Auf der Sang“ oberhalb von Oelgershausen ganze Arbeit geleistet. Aus Reisig und Holzstämmen hatten sie einen Kegel errichtet, der 18 Meter hoch in den Himmel ragte.

Für die Kinder lodert ein kleines eigenes Martinsfeuer. Foto: Jürgen Schade

Mit grünen Leuchtdioden und einem roten Licht in der Mitte hatten sie ein Kreuz montiert, das auch weithin leuchtete. Aber auch an die Kinder wurde gedacht, denn die hatten einen drei Meter hohen Kegel daneben gebaut, der zuerst entzündet werden sollte.

Am frühen Samstagabend füllte sich dann auch die Dorfmitte mit unerwartet vielen Kindern und Erwachsenen mit Laternen und Fackeln. Offensichtlich hatten besonders junge Familien aus dem Ort diese Veranstaltung doch sehr vermisst, und auch das Wetter hatte ein Einsehen, denn der Regen vom Vormittag hatte aufgehört. Angeführt von St. Martin auf dem Pferd ging der gut 300 Teilnehmer große Zug in Richtung Bürgerhaus. Hier teilte St. Martin seinen Mantel und überreichte die Hälfte dem Bettler.

Weiter ging der Martinszug in Richtung Sang. Dort wurde erst das Kinder-Martinsfeuer entzündet. Wenig später setzten die Märdesjonge mit ihren großen und langen Heufackeln den großen Martinskegel in Flammen, der bis in den späten Abend hinein brannte. Ein Großteil der Besucher lief zurück zum Bürgerhaus, wo Martinswecken, Würstchen, kühle und heiße Getränken warteten.

