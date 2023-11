Netphen: Hochgiftiges Pflanzenschutzmittel im Gewächshaus

Netphen Beim Aufräumen im Keller wurde der gefährliche Stoff entdeckt. Die Feuerwehr musste zu einem ABC-Einsatz ausrücken.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Deuz, Netphen, Eschenbach und Irmgarteichen sind am Sonntagnachmittag nach Deuz ausgerückt. Die Einsatzstelle lag in Deuz im Asternweg. Dort war bei Aufräumarbeiten in einem leerstehenden Haus im Keller ein Behälter mit dem hochgiftigen und mittlerweile verbotenem Pflanzenschutzmittel „Parathion“ gefunden worden. Dieses war von der Person in ein Gewächshaus hinter dem Haus gebracht worden.

Als am Sonntag jedoch bemerkt wurde, dass der Stoff mit einem der Gartenwerkzeuge reagiert hatte, wurde das Ordnungsamt verständigt, wie Daniel Flender als stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Netphen erklärte. Über das Netphener Ordnungsamt wurde die Feuerwehr hinzugezogen. In Chemikalienschutzanzügen unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte vor und füllten den Gefahrstoff in ein anderes Gefäß um. Über eine Fachfirma wurde eine fachgerechte Entsorgung veranlasst. Die Einsatzstelle war für mit Flatterband abgesichert worden. Verletzt wurde niemand.



