Netphen: Kinder beschaffen Boulderwand für ihre Schule

Netphen. In Niedernetphen ist das Schülerparlament an der Macht: Das große Projekt gelingt.

In den Pausen können die Niedernetpher Grundschüler bouldern. Also: sich an den bunten Steinen einer Kletterwand entlanghangeln. Das ist schön, aber vielleicht gar nichts Besonderes. Wenn es denn nicht die Kinder selbst gewesen wären, die diese Investition nicht nur gewünscht, sondern auch selbst in die Tat umgesetzt haben.

Es war im Dezember 2019. Das erste Schulhalbjahr ist vorangeschritten, entsprechend weit sind die Beratungen im Schülerparlament, die monatliche Versammlung von 16 Klassensprecherinnen und -sprechern aus den acht Klassen. Den Ortstermin an der neuen Boulderwand des Gymnasium s haben sie schon hinter sich, der Förderverein hat von jeder Klasse einen Brief bekommen, und auch Frank Bellersheim , dem die Tankstelle nebenan und damit auch die benötigte Wand gehört, haben sie gefragt. In dieser Sitzung bereiten sie den Besuch beim Bürgermeister vor. Denn ohne die Stadt, der die Schule gehört, geht nichts. „Wenn die Boulderwand Ostern steht, dann habt ihr entscheidend dazu beigetragen“, sagt Rektorin Annette Kramp s in die Runde, die auch von Schulsozialarbeiterin Svenja Steinberger unterstützt wird.

Für Demokratie und gegen Gewalt

Ein Jahr später: Die Boulderwand ist da, nur wegen Corona mit gehöriger Verspätung. Denn die Bestellung war pünktlich rausgegangen, nachdem die Kinder ihr Ding erfolgreich durchgezogen hatten: Der Bürgermeister sagte nicht nur Ja, sondern legte noch einen Tausender aus der Stadtkasse drauf, der Nachbar spendete ebenfalls, der Förderverein übernahm den großen Rest der 5500-Euro-Investition. Sogar für eine zweite Reihe bunter Steine hat es gereicht, berichtet Annette Kramps: „Jetzt können sogar die ganz Kleinen gut klettern.“

Bei „Gut für Schulen“, dem Wettbewerb der Sparkasse, wollen die „Cool Strong Kids“ nun gern auch noch punkten. Denn eigentlich, so erinnert Annette Kramps, steht auch der Kletterspaß im großen Zusammenhang von Demokratie lernen und Gewalt abwenden: „Die Schubsereien und Rangeleien auf dem Schulhof sollten weniger werden.“ Geschafft.

