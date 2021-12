Netphen: Kinderaugen leuchten im ganz besonderen Advent

Netphen. Mit Kinderaugenleuchten in die Ferien: In Netphen hat sich die Grundschule eine Menge für den Advent einfallen lassen.

Steffen Schwab

Rote Bälle, bunt leuchtende Keulen, Fackeln. „Ohhhh“, rufen die Mädchen und Jungen auf dem Schulhof an der Brauersdorfer Straße. „Ahhhh….“ Um die 100 Kinder stehen im Morgengrauen draußen – das „Kinderaugenleuchten“, wie Michael Wibbelt seine kleine Licht- und Feuershow nennt, stellt sich in Minutenschnelle ein.

Lichtershow zum Ende eines anstrengenden Jahres mit Corona

Für die Grundschulkinder, in Obernetphen wie anderswo auch, ist es der letzte Schultag vor Heiligabend und den Weihnachtsferien. Im Lehrerzimmer duftet es nach Kaffee und Spekulatius. „Ich bin äußerst versöhnt mit dem Ende dieses anstrengenden Jahrs,“ sagt Schulleiterin Annette Kramps. Die Bilder vom Distanzunterricht mit drei Bildschirmen – auf einem die Kinder, auf einem der Unterrichtsstoff, auf dem dritten die Eltern mit Technikproblemen – sind noch so präsent, dass nichts fürchterlicher erscheint als ein erneuter Lockdown für die Schulen. Sie sind ja auch ziemlich gut durchgekommen: Drei Pooltests seit den Herbstferien warten positiv. Was jeweils bedeutet, dass die ganze Klasse noch einmal getestet wird und dann drei erkrankte Kinder und jeweils zwei Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Ein positiver Pooltest am letzten Schultag „wäre das Schlimmste gewesen“, sagt Annette Kramps: kein Weihnachten mit Opa und Oma. Glück gehabt.

Die Kinder auf dem Schulhof bekommen von solchen Sorgen wenig mit. Micha schlägt sie ganz in seinen Bann. Der studierte Sozialpädagoge, der lange an der Kinderklinik Klinikclown war und jetzt unter anderem auch am Kinderhospiz Augen leuchten lässt, weiß, warum er gerade auf den Schulhöfen, wie auch am Vortag vor 200 Kindern in Niedernetphen, Bälle und Keulen fliegen lässt: „Die Kinder sind in der Pandemie zu kurz gekommen.“

Grundschule Netphen mit Weihnachtswichtel Nisse und Adventskalender

In Niedernetphen haben sie Nisse. Das ist der Weihnachtswichtel, der jeden Tag durch die kleine Tür kommt, die in der Klasse von Kirsten Wüst auf einmal hinter der Regalwand war. Womöglich ist es keine richtige Tür, sondern nur eine Attrappe. Aber jeden Tag liegt dort ein Brief von ihm. Dann will er etwas erzählt bekommen. „Er hört die ganze Zeit zu“, berichtet die Konrektorin, „und er ist lärmempfindlich.“ So wird Nisse auch noch zum Verbündeten der Lehrerin.

Lea Karcher, Klasse 4 c, Grundschule Obernetphen, hat die Nummer 21 des Adventskalenders gestaltet. Foto: Steffen Schwab

In der 4 c, der Eulenklasse, haben sie einen Adventskalender gebastelt. Schuhkartons mit Baumschmuck, selbst ausgeschnittenen Rentieren, Schnee, Schleich-Kühen. „Wir haben die Sachen von zu Hause mitgebracht“, erzählt Lea Karcher. In der Schule stehen die Kartons im Flur in einem großen Regal. Für jeden Tag wird ein Kind ausgelost, das einen Deckel öffnen darf. 21 Kinder in der Klasse, 21 Kartons. Lea hatte die 21 am Dienstag. Jetzt kommen die Deckel wieder drauf, „Ich will den Karton meinen Großeltern schenken.“

„Die Eltern sind sehr dankbar dafür, dass es gut läuft und wir es noch schaffen, etwas Besonders für die Kinder zu gestalten“, sagt Annette Kramps. Wie das Kinderaugenleuchten, das Micha für kleines Geld zaubert – dafür haben sie in der Schule zusammengekratzt, was außer der Reihe in die Kasse gekommen ist: zum Beispiel das „Erfrischungsgeld“, das die Wahlhelfer bekommen und der Schule geschenkt haben, als die beiden Schulgebäude im September Wahllokale waren.

Weihnachts-Kino in Dahlbruch für 1000 Netphener Schulkinder

Für die andere große Aktion im Advent, an der alle Netphener Grundschulen teilgenommen haben, hat die Stadt das Geld besorgt, das mit den Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ verbunden ist: Um die 1000 Kinder konnten im Dahlbrucher Viktoria-Kino „Ein Junge namens Weihnacht" sehen: Wie war das eigentlich, als der Weihnachtsmann noch ein Junge war?

Netphener Grundschulen im Viktoria-Kino Dahlbruch: Bei Kinobesitzer Jochen Manderbach läuft die Popcorn-Maschine heiß. Foto: Grundschule Netphen

Damit die Abstände gewahrt blieben, wurde das große kleine Publikum auf 18 Vorstellungen verteilt, und weil das – trotz Test – auch für die Anfahrt gelten sollte, fuhren entsprechend viele Busse von Netphen nach Dahlbruch. Nur einmal wurde es knifflig. Als in einer Klasse ausgerechnet an ihrem Kinotag der Lolli-Pool-Test positiv ausfiel, musste für sie ein Ersatztermin gefunden werden. Wurde natürlich auch. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Jochen Manderbach das Kino so oft für uns aufgemacht hat“, sagt Annette Kramps. Das Viktoria ist in diesen Tagen in jeder Hinsicht heiß gelaufen. Denn fürs zugehörige Popcorn hat der Förderverein auch noch mal einen 1000er springen lassen.

Micha Wibbelt bläst das Feuer aus und behält das letzte Geheimnis für sich. In dem Koffer, den er vor sich auf der Bühne geöffnet hat, sind nicht nur Keulen und Bälle. Sondern auch eine Heizdecke. Mir verfrorenen Händen lässt sich’s schließlich schlecht jonglieren. „Ohhhhh….“ „Ahhhhh...“

