Pandemie Netphen: Komplette Rathaus-Spitze an Corona erkrankt

Netphen. Corona hat in Netphen Bürgermeister, Beigeordneten und wohl auch den Kämmerer erwischt. Das Rathaus sei aber arbeitsfähig, heißt es.

In Netphen hat es den gesamten Verwaltungsvorstand erwischt: Bürgermeister Paul Wagener und Beigeordneter Andreas Fresen sind an Corona erkrankt: „Trotz strikter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln und unter Anwendung größtmöglicher Vorsichtsmaßnahmen“, so die Pressemitteilung aus dem Rathaus, sei es „zu mehreren Impfdurchbrüchen mit erfreulicherweise milden Verläufen gekommen“.

Verzögerungen möglich

Nach Informationen dieser Zeitung hat auch Kämmerer Hans-Georg Rosemann am Donnerstag ein positives Testergebnis bekommen. Über Vertretungsregelungen werde die „Arbeitsfähigkeit weiterhin sicher und zuverlässig aufrechterhalten“, heißt es weiter. Für eventuelle kurzfristige Verzögerungen werde um Verständnis gebeten.

