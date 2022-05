Netphen: Kultur auf dem Land – die Baustelle ist eröffnet

Deuz. Die Qulturwerkstatt in der alten Deuzer Tischlerei: Alle Ideen sind geschmiedet, jetzt geht es an die Umsetzung.

Die ersten Schritte sind getan, um die „Qulturwerkstatt“ an der Zaunstraße in Deuz als Teil des Kulturangebots in Netphen und dem Siegerland nachhaltig zu verankern. In diesem Jahr soll es damit weitergehen, im Haus eine richtige Werkstatt für die Belange der Kunst umgebaut werden.

Bau beginnt: Jetzt drängt die Zeit

Die Fördermittel sind vorhanden und müssen auch 2022 eingesetzt werden. „Der Bauantrag ist gestellt“, sagt Heike Jung, eine von zwei Angestellten des Vereins. Jetzt liege es an der Stadt, zeitnah zu genehmigen. Mit der Hoffnung, dass die Post aus dem Rathaus schnell eintrifft, hat der gemeinnützige Verein am Freitagnachmittag zu einer „feierlichen Baustellen-Eröffnung“ eingeladen.

Vergleichsweise kurzfristig ist die Tischlerei im Erdgeschoss des Gebäudes freigeworden. Sie soll in den kommenden Wochen zur Baustelle werden, als zentraler Ort des Gesamtprojektes. Wie das am Ende aussehen kann und soll, erklärt Architektin Gabi Schlemper, nachdem die Initiatoren Stefan Büning und Giulia Gendolla kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen sind. Gabi Schlemper ist Q-Vorstandsmitglied und Eigentümerin des Gebäudes. „Stefan würde jetzt sicher noch einmal ausführlich alles erzählen“, schmunzelt sie in Richtung der Besucher und Gäste. Das liege ihr nicht so sehr. Also wird ein gelbes Band durchschnitten, und alle Interessierten können sich umschauen. Natürlich hat die Architekten trotzdem einiges zu berichten.

Echter und künstlicher Nachwuchs auf der geplanten Bühne: Aus der Schreinerei wird ein Treffpunkt für Kultur. Foto: Michael Kunz

Ein „Dritter Ort“ für den ländlichen Raum – und Regionale-Kandidat

Die „Qulturwerkstatt“ ist eine von 26 Kulturstätten im ländlichen Raum von Nordrhein-Westfalen, die unter dem Oberbegriff „Dritte Orte“ aus einem speziellen Fördertopf Unterstützung bekommen. 2020 wurde dem Verein nun eine Anschubfinanzierung von 450.000 Euro über drei Jahre bewilligt, um seinen Kultur- und Begegnungsort „Q“ Wirklichkeit werden zu lassen. Interaktive Kunstaktionen, Sportkurse, Angebote für Kinder und Jugendliche und auch ein qualitativ hochwertiges Kulturprogramm sollen das Programm kennzeichnen. Die Qulturwerkstatt mit Werkstattcafé, Kaminzimmer und großer Werkstatt für Theater, Kino, Musik und Workshops, die in die Tischlerei an der Deuzer Zaunstraße einzieht, ist auch ein Projekt der Südwestfalen-Regionale 2025. Dort hat das Vorhaben bereits zwei von drei Qualifizierungssternen bekommen.

Die Bühne in der Werkstatt ist schon einmal eingemalt

Neben dem Ausfall der Vereinsgründer gibt es das Wetter als weitere Hürde für einen völlig perfekten Tag. Startzeit ist 17 Uhr. Just zu dieser Zeit ist auch ein weiteres Gewitter über dem Siegerland angesagt. Das hat ganz offensichtlich dafür gesorgt, dass weniger Menschen als erwartet vor Ort sind. Zwei Frauen wollen nach einem Blick zum Himmel schnell wieder gehen, werden aber überredet, doch noch zu bleiben. Auch sie schauen sich danach begeistert die Möglichkeiten der bisherigen Werkstatt an, in der etwa eine Bühne eingemalt ist, mit bunten Figuren, die künftige Aufführungen symbolisieren und sofort ein paar lebende Kinder anziehen. Es gibt Würstchen und Getränke und Infos über die bisherigen Aktivitäten.

Die Vernetzung solle weitergehen, mit Veranstaltungen in der Wasserburg Hainchen, im Alten Bahnhof Deuz, erklärt Gabi Schlemper den Besuchern. Draußen prasselt inzwischen der Regen. Das Außengelände wird an diesem Freitag eher nicht gebraucht. Aber die Stimmung ist trotzdem gut.

