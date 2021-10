Netphen: „Märdesfuur“ erneut abgesagt – Corona, zu trocken

Die Märdesjonge errichten für das Märdesfuur eine 21 Meter hohe Konstruktion. Das ist ihnen in der aktuellen Situation zu heikel (Archiv).

Netphen. Die Märdesjonge Netphen sagen das Martinsfeuer Märdesfuur auch 2021 ab: Einmal wegen der Corona-Pandemie – und wegen des Borkenkäfers.

Das „Märdesfuur Netphen“ (MFN) findet auch 2021 nicht statt. Die „Märdesjonge“ sagen das Feuer zum St.-Martinstag nach 2020 erneut ab: Wegen Corona und wegen des Borkenkäfers.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Es sei schwer bis unmöglich, so viele Menschen unkontrolliert zusammenkommen zu lassen, begründen die Macher die Absage. Trotz Lockerungen werde man hier keine Verantwortung übernehmen.

Bäume aus den heimischen Wäldern zu trocken für das Märdesfuur in Netphen

Zudem stelle die Situation in den heimischen Wäldern für das Martinsfeuer ein Sicherheitsrisiko dar: Die Bäume seien zu trocken, trockenes Holz könne schneller brechen, was Gefahren berge – beim Laden der Stämme, aber auch beim Abbrennen. Auch hier sind die Märdesjonge nicht bereit das Risiko einzugehen, dass das 21 Meter hohe Feuer in die Zuschauer kippen könnte.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Wir hoffen uns im kommenden Jahr an die Gegebenheiten angepasst zu haben, um wieder ein Leuchten in den Augen der Zuschauer entfachen zu können“, heißt es weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland