Netphen: Marderbiss verursacht 6 Kilometer lange Dieselspur

Sechs Kilometer lange Dieselspur in Netphen: Die Feuerwehr streut zunächst an den Kreuzungen Bindemittel aus, um die Gefahr zu mindern.

Netphen. Kleines Tier, große Wirkung: Ein Marder knabbert einen Schlauch an – und am Ende zieht sicht eine sechs Kilometer lange Dieselspur durch Netphen.

Ein Marderbiss im Motor eines Autos war die Ursache einer sechs Kilometer langen Dieselspur, die am Samstagmorgen die Feuerwehr sowie eine Spezialreinigungsfirma auf den Plan rief.

Autofahrer hatten gegen 10 Uhr die Spur auf der L 723 nach Deuz bemerkt. Sie führte über die Kölner Straße bis in den Nauholzer Weg. Die Zeugen meldeten die Beobachtung. Feuerwehr und Polizei rückten aus, um den Verursacher zu ermitteln. Den fanden sie schließlich auf einem Parkplatz oberhalb des Nauholzer Wegs.

Mehr als 200 Kilo Bindemittel streute die Feuerwehr Netphen aus, um die sechs Kilometer lange Dieselspur zu beseitigen. Außerdem musste noch eine Spezialreinigungsfirma anrücken. Foto: Jürgen Schade

Netphen: Marderbiss im Motorraum verursacht sechs Kilometer lange Dieselspur

Wie sich herausstellte, hatte vermutlich ein Marder die Kunststoffdieselleitung angeknabbert. Als der Wagen in Netphen losfuhr, spritzte der Dieselkraftstoff aus der Leitung – was der Fahrer allerdings nicht bemerkte. Die Polizei versuchte, die Leitung abzudichten. Da es sich um eine Hochdruckleitung handelte und erst dann Diesel herausspritzte, wenn der Motor an was, musste das Vorhaben abgebrochen werden.

Ein Abschleppunternehmer holte schließlich das Fahrzeug ab. Die Feuerwehr stellte Gefahrenschilder an den Kreuzungen auf und streute dann Ölbindemittel aus. Nach zwei Stunden kam eine Spezialfirma mit einer Öl-Fahrbahnreinigungsmaschine. Die Fachkräfte sprühten damit heiße Seifenlauge auf, um das ölhaltige Gemisch auf der Asphaltdecke zu neutralisieren. Anschließend wurde das Öl-Seifengemisch abgesaugt.

