Netphen: Modellbauer baut Gasthof Stute detailgetreu nach

Dreis-Tiefenbach. Modellbauer Jürgen Pülm aus Netphen hat den Gasthof Stute, der 2015 abgerissen wurde, nachgebaut. Er ist nun Teil seiner Modelleisenbahnanlage.

Der Traditionsgasthof Stute in Dreis-Tiefenbach lebt wieder auf: Der 59-jährige Jürgen Pülm hat ihn für seine Modelleisenbahnanlage im Maßstab 1:87 originalgetreu nachgebaut. 2015 wurde das reale Vorbild abgerissen.

Netphen: Modellbauer Jürgen Pülm hat persönliche Verbindung zum Gasthof Stute

Jürgen Pülm wohnt nur einen Steinwurf vom ehemaligen Traditionsgasthof entfernt. Dort hat er auch mal abends bei Norbert Exner ein „Bierchen“ getrunken. Man kannte sich in Dreis Tiefenbach, zumal Jürgen Pülm auch aktiv im Spielmannszug 1950 Dreis-Tiefenbach ist und der Verein, wie viele andere, den Gasthof Stute als Vereinslokal aufsuchte.

Am 1. Oktober 1974 eröffnete Norbert Exner das Lokal, das er von Kurz und Ingrid Meinhardt gepachtet hatte. Die gutbürgerliche Küche konnte sich stets sehen lassen. Als Norbert Exner das Rentenalter erreicht hatte, entschloss er sich, den Gasthof zu schließen. Das letzte Bier floss am 28. Februar 2014 aus dem Zapfhahn. Der Abschied wurde gebührend gefeiert.

Der Gasthof Stute in Dreis-Tiefenbach war lange ein Treffpunkt für Vereine, bis er 2015 abgerissen wurde. Foto: Jürgen Schade

Netphen: Modellbauer Jürgen Pülm lässt den Gasthof Stute im Modell weiterleben

Der Modelleisenbahnexperte Jürgen Pülm, der seit vielen Jahren als kaufmännischer Angestellter bei der Siegener Firma „Steuber Elektrotechnik“ tätig ist, wollte den Gasthof weiterleben lassen – wenn auch nur im Maßstab 1:87 für seine Modelleisenbahnanlage. Einen Teil im Dachgeschoss seines Wohnhauses in der Gartenstraße hat Jürgen Pülm für sein Hobby ausgebaut.

Dort steht auf mehreren Quadratmeter eine komplette Modelleisenbahnanlage. Liebevoll hat er bis ins kleinste Detail Berge, einen Sessellift, Fachwerkhäuser und eine Kirche nachgebaut. Am Bahnhof stehen menschenähnliche Figuren, die kunstvoll bemalt sind.

Netphen: Die Ausstattung des Gasthof-Stute-Modells in Dreis-Tiefenbach

Das Gute: Eine Modelleisenbahnanlage ist nie fertig. Wenn man möchte, gibt es immer noch etwas zu verbessern oder einzubauen. Daher verbringt Jürgen Pülm viele Stunden seiner Freizeit in seinem Dachgeschoss. Seine Schmuckstücke stehen in Vitrinen.

Außer 250 Eisenbahnwaggons hat er 78 Lokomotiven in Reih und Glied aufgebaut und nummeriert. Es sind verschiedene „Dampfrösser“ zu finden: Tenderlokomotiven, Schlepptenderzüge, Dieselloks, Elektrolokomotiven. Ein besonderes Highlight: Der „Schwarze Gigant“, dessen Preis zwischen 600 und 1000 Euro liegt.

Auf seiner Modelleisenbahnanlage hat Jürgen Pülm Platz geschaffen, um den Gasthof Stute in das Gelände mit einzufügen. Kurz vor dem Abriss machte er noch einige Fotos vom Lokal. Anschließend baute er es detailgetreu nach.

Ein Blick zurück Schon vor über 500 Jahren stand an der Stelle des Gasthofs Stute eine Herberge für Übernachtungen. Erbaut wurde das Haus vor rund 150 Jahren. 1951 kauften es dann Ingrid Meinhardts Eltern. 1971 übernahmen Ingrid und Kurz Meinhardt das Haus; vier Jahre später pachtete Norbert Exner die Gaststätte. Nach der Schließung entschlossen sich die Meinhardts, das Gebäude abreißen zu lassen.

Selbst die Gardinen an den Fenstern passen sich dem Gebäude an. Aus Kunststoffplatten, Pappe, Schere, Messer, Säge und viel Farbe entstand in über 50 Arbeitsstunden das Modell.

