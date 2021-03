Netphen: Motorradfahrer stürzt morgens auf rutschiger Straße

Netphen. Unfall in Netphen: Tagsüber frühlingshaft warm, morgens noch winterlich kalt. Die Polizei appelliert an alle Zweiradfahrer, vorsichtig zu fahren.

Ein Motorradfahrer (20) ist am Dienstagmorgen, 2. März, auf der glatten Fahrbahn der L 729 gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Gegen 7.17 Uhr beschleunigte er laut Polizeiangaben am Ortsausgang von Helgersdorf Richtung Salchendorf und geriet in einer Kurve bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Rutschen. Der 20-Jährige stürzte und rutschte über den Gehweg in den Grünstreifen.

Polizei: Geschwindigkeit nicht an Straßenverhältnisse angepasst

Die Polizei geht davon aus, dass nicht angepasste Geschwindigkeit zusammen mit den Straßenverhältnissen die Ursache war und weist darauf hin, gerade in der aktuellen „Übergangszeit“ vorausschauend und mit Bedacht zu fahren. „Aufgrund der Winterpause muss die Fahrsicherheit durch ausreichende Praxis wiedererlangt werden“, appellieren die Beamten an alle Zweiradfahrer, die Gefahr gravierender Unfallfolgen mangels schützender Karosserie im Vergleich zu Autos nicht zu unterschätzen.

