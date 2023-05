Netphen: Musical-Kinder und die gemeinen Kuscheltiere

Netphen/Dreis-Tiefenbach. Kuscheltiere können ganz schön gemeint sein: Felicitas Kunterbunt wird von ihnen nicht aufgenommen. Bis Zauberer Rabador kommt.

Volles Haus am Freitagabend und am Samstag in der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach beim Musical von der Grundschule Netphen. Fast acht Monate hatten die Kinder das Musical „Felicitas Kunterbunt“ einstudiert. Konrektorin Kirsten Wüst und Susanne Sobanski zeichneten für die Gestaltung verantwortlich. „Seit Oktober vergangenen Jahres haben wir mit den 94 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen einmal in der Woche 90 Minuten lang geübt. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei“, sagte Kirsten Wüst.

Eines der wichtigsten Requisiten war eine überdimensional große Spielzeugtruhe, die der Hausmeister der Schule, Eduard Buravcev, gebaut hatte. Und so vergingen vom Drehbuch bis zur Vorführung Wochen und Monate, in denen mit viel Spaß und Engagement Texte eingeübt, Schauspielercharaktere gebildet, Kostüme genäht und Utensilien gebastelt wurden. „Leider sind solche Musicals ziemlich teuer. Die Urheber verlangen im Schnitt 1000 Euro und wir mussten manche Texte und Darstellungen umbauen, damit sie auch für unsere Schule passten“, sagte Kirsten Wüst.

Was nachts in der Spielzeugkiste passiert

So begann die musikalische Weltreise: In einem Kinderzimmer liegen Puppen und Kuscheltiere auf dem Boden. Das Kind soll alles zusammenräumen und in die Spielzeugkiste legen. Und so liegen die Puppen und Kuscheltiere friedlich beisammen und die Truhe ist geschlossen. Doch was passiert nachts mit den Kuscheltieren, wenn der Zauberer Rabador erscheint. Aus der Kiste kommen Franz Findig, Teddy, Schlaumi, der Hase Krümel und schließlich die neue Mitbewohnerin Felicitas heraus. Doch die „Neue“ wird ausgegrenzt weil sie bunt, schrill und eine Fremde ist. Felicitas‘ Versuche, in ihrem neuen Heim Freunde zu finden, scheitern an Arroganz, Angst und Missgunst.

Da greift Zauberer Rabador ins Geschehen ein. Er versperrt die Truhe und damit das Zuhause aller mit einem Zauberschloss. Bald wird klar, dass der passende Schlüssel nicht im Kinderzimmer zu finden ist. So begeben sich Felicitas und Franz Findig mit Hilfe eines Zauberbuchs auf eine Reise um die Welt, um von jedem Kontinent ein Stück für den geheimnisvollen Schlüssel zusammen zu tragen. Auf ihrem musikalischen Abenteuer begegnen sie wilden Piraten, stolzen Indianern, einem chinesischen Drachen, Eisbären. Die Moral von der Geschicht’: Nur gemeinsames Handeln und ehrliche Freundschaft führen zum Ziel, die Kiste kann geöffnet werden.

