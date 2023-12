Unfall Netphen – nach Frontalzusammenstoß: Fahrer in Lebensgefahr

Netphen Auf der zugeschneiten B 62 zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach sind zwei Elektro-Pkw zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt.

Starker Schneefall herrschte am Montagabend, die Fahrbahnen waren zugeschneit. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20 Uhr aus Netphen kommend kurz hinter dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach unterwegs.

Aufgrund Fahrbahnglätte und den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal gegen einen VW ID4 ,der von einer 34-jährigen Frau gesteuert wurde, die in Richtung Netphen unterwegs war. Nach dem Frontalzusammenstoß krachte der VW ID4 mit dem Heck in die Schutzplanke, der BMW auf der gegenüberliegenden Seite in den Grünstreifen.

Feuerwehr setzt schweres Gerät ein

Wegen der eingeklemmten Person wurden die Feuerwehren aus Netphen und Dreis-Tiefenbach, Rettungsdienst sowie Notarzt und die Polizei alarmiert. Im starken Schneegestöber leuchteten die Einsatzkräfte unter Leitung von Sebastian Reh die Unfallstelle aus und leiteten bei dem 23-jährigen lebensgefährlich Verletzten nach Absprache mit dem Notarzt eine „Sofortrettung“ ein. Sie mussten schweres Rettungs- und Bergegerät einsetze, um ihn zu befreien. Die 34-jährige Fahrerin des VW wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mit schwerem Rettungs- und Bergegerät wird der lebensgefährlich verletzte Fahrer aus seinem Wagen befreit. Foto: Jürgen Schade

Da es sich bei beiden Fahrzeugen um Elektrofahrzeuge handelte, machten die Einsatzkräfte aufgrund der Deformierungen die Fahrzeuge erst einmal stromlos, um sicher arbeiten zu können. Die B 62 war für mehrere Stunden voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr über die Industriestraße um. Nach Auskunft der Polizei entstand ein Sachschaden von 80.000 Euro.

