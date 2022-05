Netphen: Naturfreibad nur sonntags auf – Bademeister fehlen

Bevor das Naturerlebnisbad in Deuz öffnet, werden die Schwimmbecken gereinigt. Der Poolroboter übernimmt für Bademeister Marius Niklaus die Arbeit.

Deuz. Die Eröffnung der Freibadsaison steht bevor und dem Naturerlebnisbad fehlen die Badeaufsichten. Folge: Das Freibad kann nur an Sonntagen öffnen.

Langsam lässt Marius Niklaus den Poolroboter ins Wasser, der das Becken vollautomatisch säubert. „Und eigentlich sollte er auch auf den Boden sinken“, lacht der Bademeister. Kurz vor dem Start der Freibadsaison am Sonntag, 15. Mai, ist das Team des Naturerlebnisbades Deuz mit ihren Vorbereitungen im Zeitplan. Nur der Rasen muss noch gemäht und die Schwimmbecken gereinigt werden. Mit den sonnigen Wetteraussichten könnte sich Rüdiger Honig, erster Vorsitzender des Trägervereins des Naturerlebnisbades Deuz, eigentlich auf die Eröffnung am Sonntag freuen. Eine Sache macht bereitet ihm dennoch Kopfzerbrechen: Sie haben für das Freibad zu wenige Bademeister.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Vor Corona hatten wir eine hauptamtlich Beschäftigte“, sagt Rüdiger Honig. In den vergangenen beiden Jahren habe man mit acht bis neun Aushilfen den Betrieb des Freibades stemmen können. In diesem Jahr jedoch sieht es anders aus. „Wir wollen versuchen, durchgängig den Betreib zu öffnen, aber nach jetzigem Stand werden wir das nicht schaffen“, erklärt Honig. Bei aktuell vier Badeaufsichten, so sagt er weiter, werden sich die Kunden auf eingeschränkte Öffnungszeiten gefasst machen: „Es tut uns selber im Herzen weh.“

Rüdiger Honig macht darauf aufmerksam, dass kurz vor Beginn der Freibadsaison noch händeringend Bademeister gesucht werden. Foto: Aaron Sayko / WP

Öffnungszeiten vom Wetter abhängig

Man werde versuchen, das Freibad vor allem sonntags zu öffnen, versichert Rüdiger Honig. „Da wir den Betrieb kostendeckend halten müssen, öffnen wir nur dann, wenn es es sich lohnt“, sagt der Diplom-Ingenieur. Die Einsätze der Badeaufsichten, die er hat, muss Rüdiger Honig auf besucherstarke Tage verteilen. Und das seien eben vorrangig die Sonntage. Es werde daher von der Wettervorhersage abhängig sein, wann das Naturerlebnisbad Deuz seine Tore öffne. Wann dies der Fall sein wird, möchte man im Internet drei Tage im Voraus ankündigen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Am Sonntag, 15. Mai, ist das Naturerlebnisbad in Deuz von 10 bis 18 geöffnet. An welchen Tagen das Bad öffnet, wird vorweg im Internet angekündigt. Personal gesucht: Das Naturerlebnisbad in Deuz sucht Bademeister. Mehr Informationen unter naturerlebnisbad-deuz.de.

Die Suche nach weiteren Badeaufsichten sei schwierig, betont Rüdiger Honig. Trotz aller Inserate sei es bislang nicht gelungen, genügend Personal als Badeaufsicht zu finden. Auch wenn es, wie er weiter sagt, keine große Schwierigkeit sei, bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft den Rettungsschwimmer in Silber innerhalb von einer Woche zu absolvieren, stelle diese Voraussetzung für viele eine Hürde dar. „Es gibt selbst für die Kommunen zu wenige Badeaufsichten und die wenigen gehen dann zu den Kommunen“, erläutert der Netphener. Die Gründe: Die städtischen Schwimmbäder können die Arbeitspläne langfristiger planen, zum anderen gibt es ganzjährig Einsatzzeiten.

Keine Saisonkarten für Familien

Eine weitere Folge der Personalknappheit: Saisonkarten werde man Familien nicht anbieten können, denn da Kinder ohne Badeaufsicht nicht ins Wasser dürfen, würde sich diese Karte nicht lohnen. Gerade, weil in Deuz auf Familienfreundlichkeit großen Wert gelegt werde, sei dieser Umstand bedauerlich. Anders sieht es bei Erwachsenen aus. Sie können auch in diesem Jahr wieder eine Saisonkarte kaufen und ins Freibad gehen unabhängig davon, ob ein Bademeister vor Ort ist. Auf eigene Gefahr hin dürfen Erwachsene das Schwimmbecken benutzen.

+++Lesen Sie auch: Sparen: Siegener Freibäder verringern die Wassertemperatur+++

Um 10 Uhr wird das Naturerlebnisbad am Sonntag die Tore in diesem Jahr zum ersten Mal öffnen. Das Wasser auf die angestrebten 20 Grad aufzuwärmen, sei im Übrigen kein Problem, versichert Rüdiger Honig. Die Solaranlagen auf dem Dach der Umkleiden liefern genügend Strom, dass die angezielte Temperatur des Wassers rechtzeitig und zuverlässig erreicht werde.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland