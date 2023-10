Netphen: Öl in der Sieg – Polizei sucht den Verursacher

Dreis-Tiefenbach. Eine ölartige Flüssigkeit ist am Sonntagnachmittag beim Dreis-Tiefenbacher Klärwerk in die Sieg gelaufen.

Am späten Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr Dreis-Tiefenbach sowie der Bereitschaftsdienst der Stadt Netphen in den Köhlerweg nach Dreis-Tiefenbach ausrücken.

Spaziergänger hatte aus einem Wassereinlaufrohr an der Siegbrücke in der Nähe des Klärwerks eine ölartige Flüssigkeit herauslaufen sehen, die in die Sieg floss. Unverzüglich alarmierten sie die Feuerwehr, die an der Einlaufstelle erst einmal eine Ölsperre errichtete. Anschließend öffneten sie Kanaldeckel, um zu sehen,. woher und aus welcher Richtung die Flüssigkeit kommen könnte.

Auf der Suche nach der Einlaufquelle öffneten die Feuerwehrleute mehrere Kanaldeckel. Foto: Jürgen Schade

Der Bereitschaftsdienst der Stadt Netphen machte sich ebenfalls auf die Suche nach der Einlaufstelle. Feuerwehr-Einsatzleiter Jörg Otter ließ die Untere Wasserbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein alarmieren. Nach mehr als zwei Stunden ließ Jörg Otter die Suche abbrechen, da ein Verursacher nicht gefunden werden konnte. Die Polizei, die ebenfalls gekommen war, wird weitere Ermittlungen anstellen.

