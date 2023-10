Netphen: Ölspur entfernt – Frohnhausener Straße wieder frei

Netphen. Wegen einer Ölspur wurde die Frohnhausener Straße in Netphen am Dienstagmittag in Richtung Frohnhausen gesperrt. Eine Spezialfirma rückte an.

Die Polizei hat die Frohnhausener Straße am Dienstagmittag zwischen Kreisel und Im Wellerseifen in Richtung Frohnhausen zeitweise gesperrt. Am frühen Nachmittag wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

An einem Pkw war aufgrund eines technischen Defekts Dieselkraftstoff ausgetreten. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort erklärte, erstreckte sich eine zwei Meter breite Dieselspur auf rund 300 Metern Länge. Mit Ölbindemitteln wurden Barrieren gesetzt, damit kein Kraftstoff in die Kanalisation gelangen konnte. In den weiteren Schritten wurde eine Fachfirma aus Drolshagen bestellt, die mit einer Spezialkehrmaschine die Fahrbahn reinigte.

