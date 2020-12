Netphen ohne Silvesterumzug: "Witzblättchen" gibts trotzdem

Netphen-Salchendorf Die Wurstekommission Salchendorf hat nur den Neujahrs-Frühschippen retten können: online und als Livestream.

Der Silvesterumzug der Wurstekommission Salchendorf fällt aus. Das „Witz- und Intelligenzblättchen“ haben die Junggesellen des Ortes aber dennoch herausgegeben. Der Vorstand geht am Donnerstag von Haus zu Haus und verteilt das Blatt mit den „Paragrafen“, die Berichtenswertes aus dem Dorf für die Nachwelt festhalten – diesmal ohne lautes Vorlesen, sodass der öffentliche Spott für die jeweils Betroffenen sich in Grenzen halten wird.

Wer das Blatt haben will, packt die vier Euro in einen Beutel und stellt den vor die Tür. Zwischen 16 und 18 Uhr werden die Druckwerke dann abgelegt – und außer dem Geld auch die Würste mitgenommen, die an die Siegener Tafel weitergeleitet werden.

Das Verbrennen der Festwagen am Silvesterabend – sonst immer symbolisch für die Missetaten, die fortan vergessen sein sollen – entfällt naturgemäß auch. Nicht aber der Neujahrs-Frühschoppen: Der soll ab 10 Uhr per Livestream auf der Seite wk-salchendorf.de stattfinden.

Die Wurstekommission Salchendorf wurde 1920 gegründet, sie besteht somit in diesem Jahr seit 100 Jahren. Neben dem Silvesterumzug organisieren sie im Advent ein „Klangbeben“, treffen sich am Gründonnerstag zum Rückblick auf den letzten Umzug, laden im Winter zur Schneewanderung ein und stellen den Maibaum in der Ortsmitte auf.

Silvesterbrauch seit 100 Jahren

Ursprung der Silvesterumzüge – auch im Nachbarort Helgersdorf gab es früher einen - war der heidnische Brauch, mit allerlei Lärm und Klamauk in der Neujahrsnacht die bösen Geister zu vertreiben.

„Die ersten Umzüge in Salchendorf darf man sich als sogenannte Mäckeser-Züge vorstellen“, berichtet die Wurstekommission in ihrer Chronik: Als "Mäckes" sei im Siegerland ein Lump und Habenichts gerufen worden, der nicht gern arbeitete und mit einer gewissen Gerissenheit seinen Lebensunterhalt schon einmal durch kleine Gaunereien auf Kosten anderer bestritt. Mäckeser waren dabei, versteht sich, immer die anderen, die nicht von hier kamen. Die Burschen des Ortes kleideten sich in Lumpen und schwärzten ihre Gesichter.

Die „Wursteprogramme“ kamen erst später dazu, das älteste noch erhaltene Exemplar stammt aus dem Jahr 1931. „Bemerkenswert“, so der Chronist der Wurstekommission, sei die „unkomplizierte Schärfe der Darstellung der Ereignisse“ gewesen. Soll heißen: Mit Rücksichtnahme und Feingefühl hatten die Alten des Dorfes am letzten Tag des Jahres nicht zu rechnen, wenn ihnen die Jungen den Spiegel vorhielten. 1941 fand der letzte Umzug in der Nazi-Zeit statt, unter Aufsicht der SA. Die letzten Kriegsjahre waren in der bisherigen 100-jährigen Geschichte der Wurstekommission somit die einzigen ohne Silvesterumzug in Salchemdorf, bis Corona kam.

Zündstoff aus dem Dorfleben

Der erste Silvesterumzug nach dem Krieg wurde 1946 möglich, 1947 wurden erstmals Freundinnen und Bräute zum Silvesterball zugelassen, 1948 gab es im Umzug zum ersten Mal auch Festwagen, seit 1964 marschieren die Junggesellen der Musikkapelle als „Panikorchester“ mit. Weil die „Wurschteblättche“ örtlichen Zündstoff bargen, war auch die Geistlichkeit besorgt, je näher das Jahresende rückte. Die Chronik berichtet über Pfarrer Albert Klenner: „Nach der Hauptversammlung am zweiten Weihnachtstag pflegte er, die Ältesten mit einem guten Schluck gefügig zu machen und ließ sich die Hintergründe des Programmes erklären. Somit war er immer auf dem neuesten Informationsstand.“

Den Silvesterball haben die jährlich 50 bis 60 Wurstekommissare und ihre Gäste über viele Jahrzehnte bei Horbes gefeiert. Nach der Schließung des Gasthofs sind sie im vorigen Jahr erstmals ins Pfarrheim ausgewichen.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.

Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Siegen und dem Siegerland und melden Sie sich jetzt an zu unserem kostenfreien Städtenewsletter: wp.de/newsletter