Netphen: Paar spricht fremde Kinder an – Polizei greift ein

Netphen In Netphen ist ein Pärchen unterwegs, das immer wieder Kinder ansprechen soll, auf der Straße und im Bus. Eine Zeugin alarmiert die Polizei.

Die Polizei in Kreuztal ist am Mittwoch, 7. Februar, über ein Pärchen informiert worden, das in Hainchen und im Bus nach Helgersdorf gezielt Kinder ansprechen würde. Nach Angaben einer Zeugin sei das in den vergangenen Tagen mehrfach geschehen.

Die Polizei ermittelte und machte die verdächtigen Personen nach offiziellen Informationen schnell ausfindig. Eine Streife der Wache Kreuztal nahm am Donnerstagmorgen, 8. Februar, Kontakt zu dem Pärchen auf.

Kreuztaler Polizei ermahnt Pärchen

Der Hintergrund des Ansprechens stellte sich als harmlos dar, so die Beamten weiter. Die Personen wurden dennoch darauf hingewiesen, dieses Verhalten künftig zu unterlassen.

