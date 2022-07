Netphen: Pedelecs aus Garagen gestohlen, Polizei sucht Täter

Netphen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden in Netphen zwei E-Bikes geklaut. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Mittwochnachmittag, 20. Juli, und dem folgenden Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter zwei Pedelecs in Netphen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02732/ 909-0 entgegen.

Die erste Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, in der Wiedichstraße in Netphen: Aus einer Garage wurde ein gelb-schwarzes Pedelec der Marke Stevens entwendet.

Zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Hubertusweg ein weiteres Pedelec der Marke KTM. Das verschlossene schwarz-rote Rad stand ebenfalls in einer Garage.

