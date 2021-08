Gegen zwei Bäume prallt der Pkw nach dem Absturz in die Böschung. Der Fahrer kann sich aus eigener Kraft nicht befreien.

Unfall Netphen: Pkw stürzt in Abhang – Fahrer von Feuerwehr befreit

Netphen. In einer Kurve verliert ein 61-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wird schwer verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 62 zwischen Kronprinzeneiche und der Applauskurve alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte fanden sie einen Hyundai Kona mit AK-Kennzeichen unterhalb der Straße in einem Waldstück. Am Steuer saß ein Mann, der alleine nicht aus seinem Fahrzeug kam.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

Für die Erstversorgung durch den Rettungsdienst schaffte die Feuerwehr eine Versorgungsöffnung mit schwerem Gerät. Somit konnten die Notfallsanitäter und der Notarzt bereits das Unfallopfer versorgen. Die Feuerwehr aus Netphen, Deuz, Dreis-Tiefenbach sowie Oechelhausen-Ruckersfeld, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort waren, half mit. Es wurden Äste weggeschnitten, um besser an das Fahrzeug zu kommen. Auch der Führungsdienst der Feuerwehr Netphen rückte aus.

Dann wurde das Fahrzeug so weit vorbereitet, dass eine patientenschonende Rettung durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr möglich war. Mit einer Schleifkorbtrage konnte der Fahrer aus dem Waldstück getragen werden. Mit dem Notarztwagen ging es in ein Krankenhaus.

B 62 für zwei Stunden voll gesperrt

Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Lediglich, dass der Fahrer aus Richtung Lützel gekommen war und in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren hatte. An der Leitplanke hob der Hyundai ab, prallte nach mehreren Metern gegen einen Baum. Danach fuhr er noch weiter die die Böschung in das Waldstück hinunter. Nach rund 18 Metern schlug er mit der Fahrerseite gegen einen massiven Baum und kam somit zum Stillstand.

Die Feuerwehr zog das Unfallfahrzeug aus dem Wald. Ein Bergungsunternehmen übernahm die weitere Bergung. Die Bundesstraße 62 war für die Dauer des Einsatzes für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro beziffert.

