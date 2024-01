Verwaltung Netphen: Rathaus will Belegschaft kräftig aufstocken

Netphen Fast zehn Stellen mehr sieht der Entwurf des Stellenplans für die Verwaltung vor. Die Belastungsgrenze des Personals sei überschritten.

Die Stadt Netphen sattelt auf beim Personal: Fast zehn Stellen mehr und damit insgesamt fast 170 Stellen sieht der Entwurf des Stellenplan für die Verwaltung vor, über den der Hauptausschuss am Dienstag, 6. Februar, ab 17 Uhr im Ratssaal berät. „Die Belastungsgrenze ist nicht nur erreicht, sondern überschritten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Daher sei bereits im vorigen Jahr zusätzliches Personal zunächst befristet eingestellt worden. Eine Ausweitung des Stellenplans sei „unumgänglich“. Die Besetzung freier Stellen werde „immer schwieriger“. Im vorigen Jahr sei es der Stadt allerdings gelungen, für alle freien Stellen Fachkräfte zu gewinnen, teils direkt nach der Ausbildung oder von der Uni, teils von anderen kommunalen Arbeitgebern oder aus der Privatwirtschaft. Sogar ehemalige Beschäftigte seien zurückgewonnen worden.

Mehr Engagement bei Wirtschaftsförderung

Um eine Stelle auf nun zwei Stellen verstärkt wird die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Fördermittelakquise. Damit will die Stadt in diesen Bereichen „effizienter, effektiver, strukturierter und zielgerichteter“ vorgehen und die Wirtschaftsförderung („in den letzten Jahren eher am Rande betrieben“), „massiv vorantreiben“. Eine weitere zusätzliche Kraft wird für die Wohngeldstelle gebraucht, nach der Gesetzesänderung hätten sich die Fallzahlen „nochmals deutlich erhöht“.

Eine bisher befristete zusätzliche Stelle zur Versorgung von Geflüchteten, die zu Beginn des Ukraine-Kriegs eingerichtet wurde, soll nun dauerhaft besetzt werden. Hinzu kommt ein dritter Hausmeister für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte. Neu ist die Stelle für einen Brandschutzbeauftragten, die Fachkraft ist bereits mit einem befristeten Vertrag im Dienst. Verstärkung bekommen die Bauverwaltung und der Fachbereich Hochbau mit insgesamt drei Stellen. Für zwei junge Straßenwärter, die gerade ihre Ausbildung abschließen, werden neue Stellen im Baubetriebshof geschaffen; dafür werden später zwei Stellen von Mitarbeitern gestrichen, die in Rente gehen

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland