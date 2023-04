Netphen: Rettungshubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

„Christoph 25“ konnte nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in Hainchen mitten auf der Landstraße 729 landen.

Hainchen. Ein 21-Jähriger kam am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad ins Schlingern und stürzte eine rund fünf Meter tiefe Böschung hinab.

Die Feuerwehr musste die Landstraße 729 am Sonntagnachmittag für rund eine Stunde voll sperren. Ein 21-jähriger Kradfahrer war dort mit zwei weiteren Kradfahrern vom hessischen Rittershausen in Fahrtrichtung Hainchen unterwegs. In einem Kurvenverlauf kurz vor dem Haincher Ortseingang verlor er in einer Linkskurve bei Schräglage die Kontrolle über sein Krad. Das Motorrad geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und flog mit dem 21-jährigen eine ca. fünf Meter tiefe Böschung hinab. Dort blieb der Fahrer am Böschungsrand schwer verletzt liegen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Andere Autofahrer sowie seine beiden Motorradkameraden kümmerten sich um den Verletzten und riefen die 112. Die Kreisleitstelle schickte sofort den Rettungsdienst, die Feuerwehr aus Irmgarteichen und Hainchen sowie den Rettungshubschrauber „Christoph 25“ zur Unfallstelle. Während die Feuerwehr die Fahrbahn sperrte, konnte „Christoph 25“ mitten auf der Straße landen.

Die L 729 Hainchen wurde nach einem schwerem Unfall gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Jürgen Schade

Nachdem der 21-Jährige durch den Notarzt medizinisch versorgt war, wurde der Verletzte von den Einsatzkräften den Böschungshang hinauf transportiert und anschließend im Rettungswagen weiter behandelt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges aufgenommen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: 30-Jähriger nach Streit in Wohnung schwer verletzt +++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland