Netphen schafft Tatsachen: Halber Hufeisenplatz nun autofrei

Netphen. Mit ihrer Idee hatte die Netphener Verwaltung erst kurz vor den Sommerferien überrascht. Jetzt stehen Blumenkübel auf den ehemaligen Parkplätzen.

Seit Mittwoch ist der halbe Hufeisenplatz autofrei. „Wegen Umbaumaßnahmen“, so steht es auf dem Schild, ist die Zufahrt von der Talstraße zu den Stellplätzen im Einkaufszentrum gesperrt. Zwei Blumenkübel markieren den Bereich, der für die Autos noch übrig bleiben wird.

Der Baubetriebshof beginnt oben an der Eisdiele: Die Tische und Stühle werden mit Schutzwänden vom verbleibenden Autoverkehr abgeschirmt. Vor den durchsichtigen Wandelementen werden Pflanzkästen mit Blumen gefüllt. Die beiden Behinderten-Parkplätze werden in die Talstraße vor die Apotheke verlegt. Der Fahrradständer fehlt noch, das bestellte Spielgerät ist noch nicht geliefert, die Sitzmöbel fehlen auch noch. Zum Schluss wird die neue Fahrbahnmarkierung für die verbleibenden 15 Auto-Stellplätze aufgetragen. „In den kommenden Wochen“, verspricht die Stadtverwaltung, wird die Ausstattung des provisorischen Stadtplatzes vervollständigt.

Geschäftsleute hatten mit Wegzug gedroht

Im Stadtmitte-Rahmenplan hat die Neugestaltung des Platzes erste Priorität. Als die Grünen im Frühsommer vorschlugen, den Hufeisenplatz im Juli schon einmal probeweise autofrei zu machen, reagierte die Verwaltung mit einem eigenen Vorschlag: den halben Platz absperren und mit Sitzgelegenheiten und Spielgerät möblieren, das aber dauerhaft bis zur endgültigen Umgestaltung. Nur in den Sommerferien hat es nicht mehr – wie von der Politik gewünscht – geklappt: Der Bauhof rückte nun am dritten Schultag nach den Ferien an. Ein paar Tage vorher hat Bürgermeister Paul Wagener den Betreibern der neu gestaltete Bäckereifiliale auf seiner Facebookseite gratuliert – die hatten eigentlich mit dem Wegzug gedroht, falls die Parkplatzpläne verwirklicht würden.

