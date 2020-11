Netphen: Schulen wollen Klassen nicht teilen

Die Netphener Schulen haben nach wie vor kein Interesse daran, ihre Klassen zu teilen und dafür auf Pfarrheime oder Vereinsräume auszuweichen.

„Wir würden auf alle Maßnahmen reagieren“, antwortete Rainer Schild als amtierender Baudezernent im Rat auf eine Nachfrage von Manfred Heinz (SPD) , „aber bislang ist die Forderung nicht an uns herangetragen worden.“ Der SPD-Fraktionschef hatte darauf hingewiesen, dass es mittlerweile Pilotschulen gibt, die mit geteilten Klassen arbeiten. „Die Pandemie ist weitergegangen.“

Filter und CO2-Ampeln

CO2-Ampeln seien inzwischen bestellt – sie sollen in den Klassenräumen Hinweise geben, dass die Luft verbraucht ist und dass gelüftet werden muss. Zurückhaltend geht die Verwaltung dagegen mit der Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten um. Einerseits seien Nachfrage und Preise hoch, wandte Rainer Schild ein, andererseits seien „Sinn und Nutzen eher zweifelhaft“. Vom Land gefördert würden vor allem Investitionen in sonst schlecht zu lüftende Räume. Vorrang habe für die Stadt der Einbau von Filtern in die Raumlufttechnikanlagen der Hallen.

„Da helfen keine Lüftungsanlagen“, sagte Ignaz Vitt (UWG) . Er sprach sich dafür aus, dass die Schulen zu einem Schichtbetrieb übergehen, um so die Klassen kleiner und die Abstände zwischen den Schülern größer zu halten. Außerdem werde so erreicht, dass das Gedränge auf dem Schulweg entfällt: „Man muss mir mal gucken, was in den Bussen passiert.“

