Netphen: Schwerer Unfall auf der K11 - Fahrer alkoholisiert

Zu einem Unfall ist es in Netphen-Salchendorf gekommen (Symbolfoto).

Netphen-Salchendorf. In Netphen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 34-Jähriger befuhr am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, mit seinem Auto die K11 von Rudersdorf nach Netphen-Salchendorf. In einer Linkskurve kam der Mann von der Straße ab. Das Fahrzeug fuhr zunächst über den Grünstreifen und dann eine Böschung hoch, bevor es gegen einen Baum prallte, wie die Polizei Siegen-Wittgenstein in einer Mitteilung erklärt. Verletzt konnte der Fahrer den total beschädigten Wagen verlassen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde durch diese in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Wagen konnte durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Wache Wilnsdorf fest, dass der 34-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland