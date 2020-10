Netphen: Siegerland-Motive für Autobahn und Wohnzimmer

Beutel mit Siegerländer Sprüchen, Regenschirme oder Kissen mit Henner und Frieder, Autos mit der Silhouette von bekannten Bauwerken aus der Region. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Sortiment von „Nadelzauber“. „Die Rettungsgasse ist auch von uns“, erzählt Hans Stolz von dem bereits tausendfach verkauften Aufkleber, der von der Heckscheibe aus nachkommende Autofahrer zum korrekten Verhalten im Stau ermahnt. Gemeinsam mit seiner Frau Katrin hat er mit seinen individuellen Produkten vor vier Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, zunächst in der eigenen Garage, seit nun fast einem Jahr mit einem eigenen Geschäft in Dreis - Tiefenbach.

Anfänge in der Garage in Siegen

„Meine Frau hat genäht“, sagt Hans Stolz trocken. Mit handgemachten Textilien begann die Geschichte von „Nadelzauber De Luxe“, der Name erinnert an diese Anfänge. Mit der Nadel zauberte Katrin Stolz individuelle Kleidungsstücke für das eigene Kind, daraus entwickelte sich nach und nach ein Geschäft. Zunächst kamen Aufkleber hinzu, später Folien. Individuelle Folien für Autos herzustellen sei im Grunde fast dasselbe wie den Namen auf eine Kindermütze zu nähen, sagt Hans Stolz mit einem Lächeln. So habe sich das Projekt Nadelzauber immer weiterentwickelt. „Dann merkst du halt, was die Kunden haben wollen.“

„Siegerländer Kulturgut“ heißt die Produktreihe von Nadelzauber mit heimischen Motiven auf unterschiedlichsten Gegenständen. Foto: Tim Haacke

Mittlerweile hat Nadelzauber die größte Auswahl an KFZ-Reinigungs- und Pflegemitteln im Siegerland, sagt Hans Stolz. Auch Fahrzeugaufbereitung bietet Nadelzauber an, in der eigenen Garage in Siegen-Feuersbach dreht das Ehepaar die Fahrzeuge der Kunden „einmal komplett auf links“, erklärt Hans Stolz, „Alles, was sauber gemacht werden kann, wird sauber gemacht.“ In dieser Garage fing alles an. 2016 gründete das Ehepaar offiziell die „Nadelzauber De Luxe GbR“, arbeitete zunächst weiter ausschließlich von zuhause.

Im November 2019 eröffneten sie dann ihr Geschäft in der Siegstraße 86 in Dreis -Tiefenbach. Kunden klingelten davor auch mal abends und am Sonntag, erinnert sich Hans Stolz, mit der Begründung: „Ihr seid ja eh zuhause“. Um das Familienleben zu schützen, suchte er einen Laden und wurde nach sechsmonatiger Suche schließlich in Netphen fündig. Das Geschäft liegt günstig, an einer viel befahrenen Straße und neben einem Imbiss, „da ist immer Betrieb“ sagt Hans Stolz.

Aus Netphen nach Hamburg und Österreich

Vor der Geschäftseröffnung fuhren Katrin und Hans Stolz Pakete aus. „Nach elf Jahren hatte ich die Nase voll“, erzählt Hans Stolz. Zuletzt sei er fünf Jahre lang immer dieselbe Tour durch Siegen gefahren. Dabei habe er immerhin viele Leute kennengelernt – alles potenzielle Kunden. Viele der Leute, die er vorher belieferte, schauten sich auch das Geschäft an, erzählt Hans Stolz, „und wenn auch nur aus Neugier.“

Viele Kunden hat das Ehepaar auch in der Trucker- und in der Tuningszene. Lkw-Fahrer von Österreich bis Hamburg fahren mit Aufklebern und Nummernschildern aus Netphen durch die Gegend. Die Trucker blieben treu, solange Preis und Qualität stimmen, sagt Hans Stolz. Manche Firmen hingegen verstünden nicht, dass die Preise nach Firmengründung und Ladeneröffnung nicht mehr ganz auf dem Niveau sein können, auf dem sie waren, als Hans und Katrin Stolz ihre Produkte nebenberuflich fertigten.

Umsatzeinbußen durch Corona

In den ersten Monaten lief das Geschäft gut, dann kam die Pandemie. „Hätten wir gewusst, dass Corona kommt, hätten wir den Laden nicht aufgemacht“, sagt Hans Stolz. Da sie auch einen DPD und GLS-Paketshop betreiben, durfte Nadelzauber auch während des Lockdowns öffnen. Der Umsatz brach trotzdem ein. „Der Geldbeutel ist zu“, berichtet Katrin Stolz. „Mal eben eine Kleinigkeit mitnehmen“, das komme seit Corona deutlich seltener vor. Zwischenzeitlich war es wieder besser, jedoch „nicht zu vergleichen mit Vor-Corona“, sagt Hans Stolz. „Im Moment schwankt es von Woche zu Woche“, ergänzt Katrin Stolz. Die Selbstständigkeit an sich bereut das Ehepaar aber nicht, da sind sich beide einig.

Eine zusätzliche Herausforderung war die Zeit, in der die Kita geschlossen war. Katrin Stolz arbeitete teilweise von zuhause aus, in Ausnahmefällen musste das Kind auch mit in den Laden kommen. Für Nicht-Selbstständige sei dieses Problem noch ungleich größer, „deswegen wollen wir uns nicht beschweren.“

