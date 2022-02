Netphen: Spaziergänger schlägt mit Hundeleine zu

So soll es sein, war es in Netphen-Deuz laut Polizei aber offenbar nicht. (Symbolbild)

Deuz. Zwei Männer geraten beim Spaziergang in Netphen in Streit. Ein Mann, dessen Hund Lena heißt, schlägt mit der Leine zu und verletzt seinen Gegner.

Ein 63-Jähriger ist am Freitag, 25. Februar, in Netphen-Deuz von einem unbekannten Mann gegen 16.15 Uhr angegriffen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhren der 63-Jährige und sein Sohn mit einem Wagen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Nahtweg und Hermannshütte. Der Unbekannte stoppte das Auto. Er warf ihnen vor, zu schnell gefahren zu sein. Daraufhin schlug er auf den Außenspiegel des Fahrzeugs. Der Pkw-Fahrer stieg aus, um sich den Schaden am Außenspiegel anzusehen, woraufhin der Beschuldigte ihn mit einer Hundeleine schlug. Der Tatverdächtige flüchtete Richtung Wüste Beienbach. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu.

Polizei in Kreuztal ermittelt

Der Verdächtige ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Seine Haare waren „leicht grau“ und er trug einen grauen Drei-Tage-Bart. Der Geschädigte gab außerdem an, dass der Täter seinen Hund mit dem Namen Lenagerufen hat.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet den Unbekannten, sich unter 02732/909-0 zu melden.

