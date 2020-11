Netphen: SPD und UWG in Ausschüssen gleichauf

Netphen. Auch in den Ausschüssen ändern sich die Mehrheitsverhältnisse: Die kleinen Fraktionen legen zu.

In den Ausschüssen des Netphener Rates verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Nach der Kommunalwahl müssen die bisher großen Fraktionen CDU und SPD Federn lassen, in den mit 17 Mitgliedern besetzten Gremien liegen SPD und UWG nun gleichauf.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU hat dort künftig noch sechs statt bisher sieben Sitze, die SPD nur noch vier statt sechs. Dafür legt die UWG von zwei auf vier Sitze zu, die Grünen behalten zwei Sitze, die FDP ist mit einem Sitz vertreten – sie hatte in der vergangenen Wahlperiode keinen regulären Sitz un den Ausschüssen. Nur im Hauptausschuss mit 16 Mitgliedern aus den Reihen des Rates hat die UWG einen Sitz weniger als die SPD; dort geht der 17. Sitz mit Stimmrecht an Bürgermeister Paul Wagener.

Gemeinsamer Wahlvorschlag

Die Zeichen stehen dafür, dass die in die Georg-Heimann-Halle verlegte konstituierende Sitzung des Rates am Donnerstag, 5. November, reibungsloser verläuft als die Starts in die letzten Wahlperioden. Denn zur Besetzung der Ausschüsse legen alle fünf Fraktionen erstmals wieder einen gemeinsamen Vorschlag vor. Auch der Zugriff auf die Ausschussvorsitze wurde bereits im Vorfeld abgestimmt:

Rechnungsprüfung: Der Vorsitz wechselt von der CDU zur SPD, Reiner Brix übernimmt von Gerhard Schmitt, der nicht mehr für den rat kandidiert hat.

Betriebe: Stefan Braun (CDU) soll neuer Vorsitzender werden; André Neumann (SPD) gehört dem neuen Rat nicht mehr an.

Jugend, Sport, Soziales: Elke Bruch (SPD) übernimmt von ihrem Parteifreund Marc Seelbach, der den Wiedereinzug in den Rat verfehlt hat.

Umwelt, Kultur, Touristik: Der Ausschuss bleibt bei der UWG, Wolfgang Decker übernimmt von Manfred Schröder.

Schule: Die Grünen haben sich den Ausschuss gegriffen, den zuletzt die ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Alexandra Wunderlich geleitet hat. Neue Vorsitzende wird Silvia Glomski.

Stadtentwicklung: Neuer Vorsitzender wird CDU-Fraktionschef Sebastian Zimmermann. Alfred Oehm (CDU) hat den Wiedereinzug in den Rat verfehlt, er wird dem Gremium künftig als sachkundiger Bürger angehören.

Wahlprüfung: Dorothee Spies (CDU) übernimmt von Elke Bruch (SPD),

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.