Netphen: Stadt soll Blick in die Schulbusse werfen

Reichen die Schutzvorkehrungen gegen die Infektion mit Corona an den Schulen in Netphen? Die SPD fordert, dass die Stadt genau hinschaut,

Netphen. Die Schulen in Netphen haben kein Interesse an eine Staffelung der Schulanfangszeiten, sie haben auch keinen Bedarf am Einsatz zusätzlicher Busse angemeldet. Das hat Fachbereichsleiter Thorsten Vitt im Schulausschuss berichtet. Eckhard Göbel, Leiter des Gymnasiums, bestätigte: Am Schulbeginn könne nicht gerüttelt werden, „das geht ja nicht“ – die Kinder seien auf die Fahrpläne der Linienbusse angewiesen. Hilfreich könnten allenfalls erweiterte Kapazitäten in den Bussen vor der 1. und nach der 6. Stunde sein.

Die Busse: „Proppenvoll“

Ignaz Vitt (UWG) widersprach: „Schauen Sie doch mal, wie proppenvoll die Busse sind. Das kann doch nicht sein.“ Klaus-Peter Wilhelm (UWG) setzte die Schilderung fort: Regelungen für Mindestabstände im Nahverkehr gebe es nicht. „Die können die Busse so vollpacken, wie sie wollen.“ Der UWG-Fraktionschef setzte auch ein Fragezeichen hinter die Vorkehrungen an den Schulen: „Bei den meisten spielen die Masken keine Rolle mehr, sobald sie das Schulgelände verlassen haben.“ Da helfe das Lüftungsregime in den Klassenzimmern auch nichts. Da sei es dann wohl so ungemütlich wie im Ratssaal, in dem der Schulausschuss bei Durchzug und frischen Raumtemperaturen tagte: „…und wir frieren uns hier den Hintern ab.“

Entlastung für Grundschüler Ein Shuttlebus wird derzeit nach der 4. und 6. Stunde an der Grundschule Deuz eingesetzt. Nicht wegen Corona, sondern wegen der Straßenbaustelle Albert-Irle-Straße in der Ortsmitte. Die Kinder müssten sonst zu Fuß durch die Baustelle bis zur Ersatzhaltestelle an der Herborner Straße laufen.

Der Unterricht: Am liebsten halbe Klassen im Wechsel

Die Schulen in Netphen sind für den Distanzunterricht ausgestattet: Die Breitband-Kapazitäten seien „im Moment ausreichend“, sagte Fachbereichsleiter Thorsten Vitt im Schulausschuss. Im Gymnasium sowie an den Grundschulen Niedernetphen, Obernetphen und Eckmannshausen sei ein „Übergangs-WLAN“ installiert worden; alle anderen Schulen sind bereits mit WLAN ausgestattet. Für alle Lehrkräfte seien FFP-2-Masken beschafft worden.

Eckhard Göbel, Leiter des Gymnasiums, plädiert für den Wechselunterricht von geteilten Klassen, wobei Kinder in besonderen häuslichen Situationen oder ohne ausreichendes Internet zu Hause auf jeden Fall dauerhaft in der Schule unterrichtet werden: „Dieser Wechselbetrieb wäre ideal.“ Technisch gut funktioniere auch der Hybridunterricht, bei dem einzelne Schüler zugeschaltet werden, und der vollständige Distanzunterricht: „Wir können komplett umsteigen.“ Problematisch wäre es nur, geteilte Klassen gleichzeitig in der Schule zu unterrichten – dafür würden mehr Lehrkräfte gebraucht, als zur Verfügung stehen.

Auch die Grundschulen üben den Distanzunterricht, obwohl der dort vom Ministerium noch noch nicht vorgesehen ist: „Wir starten mit den Klassen 3 und 4“, berichtete Annette Kramps, Rektorin der Grundschule Netphen. Der Praxistest mit dem Videokonferenzprogramm Teams soll Montag und Dienstag stattfinden, an den beiden zusätzlichen schulfreien Tagen vor den Weihnachtsferien. „Die Kinder schreiben schon ganz viel untereinander.“ Mit einem „offenen Anfang“ morgens zwischen 7.45 und 8 Uhr werde der Schulbeginn zeitlich gestreckt. „Zunehmend“, so Annette Kramps, bleiben aber auch Kinder fern, die wegen des positiven Covid-19-Testergebnisses der Eltern in Quarantäne kommen.

„Es ist schon echt hart für die Kinder“, fasste Andrea Benito, die neue Leiterin der Sekundarschule, die Situation zusammen. Um so mehr, forderte Manfred Heinz (SPD) müsse sich die Stadt um sie kümmern. Die Verwaltung müsse prüfen, welche Schutzmaßnahmen für die Schülerinnen und Schüler noch möglich sind und ob nicht doch Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern eingesetzt werden sollten: „Wir laden gerade eine erhebliche Problematik bei den jungen Jahrgängen ab.“

