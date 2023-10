„Netphen-Süd“: Planung für Windräder in Dreis-Tiefenbach

Dreis-Tiefenbach. Einzelheiten sollen am Donnerstag in der Bürgerversammlung bekannt werden.

Auf der Höhe zwischen Dreis-Tiefenbach und Breitenbach, oberhalb der Aufbereitungsanlage des Wasserverbandes, will die Dreis-Tiefenbacher Waldgenossenschaft zwei Windräder errichten.

Das Vorhaben wird als „Windpark Netphen-Süd“ Thema in der Bürgerversammlung, die am Donnerstag. 5. Oktober,. ab 18 Uhr in der Dreisbachhalle stattfindet. Bisher gibt es im Stadtgebiet nur drei Windräder in Salchendorf. Hinzu kommen werden bis zu vier Anlagen auf dem Hellerkopf bei Werthenbach; für die ersten beiden gibt es bereits einen positiven Vorbescheid, allerdings noch keine Baugenehmigung. Im letzten Entwurf des Regionalplans war zudem ein Standort südlich der Obernautalsperre vorgeschlagen, also östlich von Beienbach und nördlich vom Grissenbach und Nenkersdorf. Auf dieser Fläche könnte ein Investor weitere acht Windkraftanlagen unterbringen.

