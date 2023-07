Netphen: Traktor kippt bei Heuernte in die Sieg

Bei der Heuernte kippt in Walpersdorf ein Traktor in die Sieg.

Walpersdorf. Die Feuerwehr muss den umgekippten Traktor bei Walpersdorf aus der Sieg herausziehen – Öl droht in den Bach zu laufen.

Sehr zeitaufwändig war am Samstagnachmittag ein Einsatz, den die Feuerwehrmänner und -frauen in Walpersdorf zu bewältigen hatten. Gegen 14 Uhr erhielt der Leiter der Feuerwehr Netphen Sebastian Reh die Meldung, dass in Walpersdorf ein Traktor in einem Bach gestürzt sei und dass Öl und Benzin auszulaufen drohen. Unverzüglich wurden die Löscheinheiten aus Nenkersdorf, Grissenbach, Deuz sowie einzelne Fahrzeuge der Einheit Netphen alarmiert.

Uferböschung der Sieg gibt nach

Beim Eintreffen der ersten Einheiten auf einer großen Wiesenfläche unterhalb der L 719 fanden die Feuerwehrleute einen auf der Fahrerseite liegenden Traktor in der Sieg sowie davor stehend eine Heuballenpressmaschine.

Der Landwirt hatte mit seinem Traktor, an dem die Heuballenpressmaschine befestigt war, auf dem Wiesengelände unterhalb der Siegquelle das Heu zusammengefahren und zu großen Heuballen gepresst. Dabei kam er zu nah an die Uferböschung der Sieg, die hier noch als zwei Meter schmales Bächlein entlang fließt und aufgrund der enormen Hitze sehr wenig Wasser mit sich führt.

Beim Befahren des Randstreifens ist die Uferböschung weggerutscht. Der 5,3 Tonnen schwere Trecker kippte auf die Fahrerseite in den Bachlauf. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien, obwohl von einem Baum ein Ast ins Führerhaus gedrungen war und den Landwirt nur um wenige Zentimeter verfehlt hatte.

Ölsperren in die Sieg

Nach Aussage des Landwirtes hatte die landwirtschaftliche Maschine noch rund 60 bis 80 Liter Dieselkraftstoff im Tank. Somit entschloss sich die Einsatzleitung, vorsorglich Ölsperren aufzubauen. Zuerst musste die Pressmaschine abgekoppelt werden, die dann mit einem anderen Traktor zur Seite gezogen wurde. Nun konnten die Einsatzkräfte mit der Bergung des auf der Seite liegenden Treckers beginnen. Über die Seilwinde von einem Feuerwehrfahrzeug wurde der Traktor schließlich aus dem Bachbett herausgezogen. Nach über zwei Stunden schweißtreibender Arbeit konnte der Einsatz beendet werden.

