Netphen – trotz UWG: Im Livestream können alle alles sehen

Netphen. Die Absage der UWG bleibt in Netphen folgenlos: Wer redet, will auch gesehen werden – vor allem, wenn es um die Ukraine geht.

Der Livestream kam diesmal nur von einer Kamera. Bürgermeister Paul Wagener entschuldigte sich beim Publikum „draußen an den Bildschirmen“, dass es den Blick ins Plenum des Ratssaals diesmal und wohl auch bei den folgenden Ratssitzungen nicht mehr geben wird und dass einzelne Beiträge ganz ausgeblendet werden: Die UWG hatte angekündigt, ihr Einverständnis zur Übertragung auf Youtube zurückzuziehen.

Auch Kunstgriffe waren nicht möglich, berichtete Heike Büdenbender, Leiterin der Zentralen Verwaltung. Denkbar wäre gewesen, dass die betreffenden Ratsmitglieder Plätze außerhalb der Kamera-Reichweite einnehmen: Die Sitzordnung gehe auf einen Ratsbeschluss zurück. „Eine Einwilligungserklärung, die zu ändern, liegt nicht vor.“

Hauptschule Deuz wird nicht wieder Flüchtlings-Camp

Der Erste, der ans nun bereitgestellte Rednerpult und damit vor der die Kamera trat, war UWG-Fraktionschef Klaus-Peter Wilhelm. Er habe als einziges Fraktionsmitglied seine Livestream-Zustimmung nicht zurückgezogen, sagte Wilhelm auf Nachfrage dieser Zeitung: „Es wäre ja Unsinn, wenn keiner sehen würde, was wir beantragen.“ Nämlich: den Angriff Putins auf die Ukraine „auf das Schärfste“ zu verurteilen und die ehemalige Hauptschule Deuz für die Aufnahme von Geflüchteten vorzubereiten.

Manfred Heinz (SPD) wies darauf hin, dass die Stadt an einem Verkauf des Hauptschulgebäudes arbeite. „Wir sind in der Lage, die Menschen an anderer Stelle unterzubringen.“ Die Stadt verfüge derzeit über 125 freie Plätze in de Unterkünften, unter anderem auch im ehemaligen Deuzer Kreml, in Salchendorf, Werthenbach und Hainchen, sagte Bürgermeister Paul Wagener. Neu hergerichtet werden könne auch das inzwischen leer stehende, von der Stadt erworbene Wohnhaus neben dem Rewe-Markt im Einkaufszentrum. Der Deuzer Ortsbürgermeister Reiner Brix hielt die Hauptschule nicht mehr für geeignet, dort wie 2015 ein Flüchtlings-„Camp“ einzurichten. Versorgungsleitungen seien geplatzt „der Anbau ist Schrott.“ Investoren stünden bereit, sie würden dort auch den Kindergarten einrichten, „den wir dringend brauchen.“

Stadt Netphen legt Seniorenbüro still – wegen Ukraine

Klaus-Peter Wilhelm (UWG) verzichtete auf den Hauptschul-Antrag, „wenn die Verwaltung andere Möglichkeiten hat“. Bürgermeister Wagener verwies auch auf private Initiativen. „Viele sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.“ Zur Unterstützung werde die Stadt eine Hotline und eine Mailadresse einrichten. Ansprechperson wird Kristin Kayser, die dafür von ihrer Arbeit im Seniorenbüro freigestellt wird – das soll in den nächsten Monaten auf Sparflamme laufen.

Bürgermeister Wagener: „An Öffentlichkeit fehlt es nicht“

88 Menschen haben den Livestream gesehen, bis zu 23 gleichzeitig – übrigens ohne Ausblendungen: Alle Stadtverordneten hielten ihre Wortbeiträge vom Rednerpult. Sven Hendrik Schütz (Grüne) wandte sich am Schluss direkt an die Zuschauer: „Sehr schade“ seien die neuen Verweigerungen der UWG-Fraktion. „Unsere Absicht, Hinterzimmerpolitik ans Licht zu bringen, wird hier verwehrt.“ Bürgermeister Paul Wagener verwies auf das Recht auf die eigenen Daten, „das steht außerhalb jeder Kritik“. Wer die Einschränkungen bei der Übertragung nicht wolle – „hier ist noch genug Platz.“ Zudem gebe es d die Berichterstattung der lokalen Medien: „An Öffentlichkeit fehlt es nicht.“

