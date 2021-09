Nach dem Unfall in Netphen-Deuz kommt schweres Gerät zum Einsatz.

Verkehr Netphen: Unfall am Kälberhof in Deuz – 22-Jährige verletzt

Deuz. Eine Frau am Kälberhof in Netphen-Deuz mit ihrem Wagen abbiegen und übersieht ein anderes Auto. Es kommt zur Kollision.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen, 6. September, im Einkaufszentrum am Kälberhof in Netphen-Deuz. Eine 22 Jahre alte Fahrerin trug Verletzungen davon.

Die Frau war mit ihrem VW Passat in Richtung Kälberhof unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einer Boutique abbiegen. Allerdings übersah sie den Audi eines 51-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und mussten von der Feuerwehr mit einem Drahtseil auseinandergezogen werden.

Feuerwehr aus Deuz und Netphen im Einsatz

Die Einsatzkräfte aus Deuz und Netphen streuten zudem Bindemittel aus, weil Betriebsmittel ausgelaufen waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.

