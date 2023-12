Verkehr Netphen: Unfall – Ford rauscht in Taxi, Frau wird verletzt

Dreis-Tiefenbach Ein Auffahrunfall in Netphen hat für eine 62-Jährige schmerzhafte Folgen. Zudem ist der Sachschaden immens, so die Polizei.

Bei einem Auffahrunfall auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach hat sich am Donnerstagmorgen, 14. Dezember, eine 62-jährige Taxifahrerin nach ersten Angaben der Polizei leichte Verletzungen zugezogen.

Nach ersten Informationen mussten die Verkehrsteilnehmer in Richtung Netphen am Abzweig zur Unteren Industriestraße verkehrsbedingt anhalten. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer erkannte diese Situation wohl zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Taxi auf, in dem die 62-Jährige saß.

Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro

Während der 50-Jährige unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Mercedes mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gefahren. An beiden Autos entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Abschleppunternehmen wurden für die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Wagen bestellt.

