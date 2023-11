Netphen: Unfall – SUV überschlägt sich, Frau wird verletzt

Eschenbach Eine 20-Jährige verliert die Kontrolle über ihren Mitsubishi. Das Auto überschlägt sich und kommt wieder auf die Räder.

Das Auto einer 20-Jährigen hat sich am Montag, 27. November, überschlagen und ist wieder auf den Rädern gelandet. Die Frau wurde verletzt.

Die Fahrerin war mit ihrem Wagen auf der Dillenburger Straße von Netphen Richtung Eschenbach unterwegs. In Höhe des ehemaligen Sägewerkes geriet der Mitsubishi auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der schwere Wagen kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam nach rund 20 Metern in einem schlammigen Gelände wieder auf den Rädern, aber total beschädigt zum Stehen.

Polizei: Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro

Die Fahrerin wurde verletzt und musste mit dem Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

