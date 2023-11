Netphen: Von Yoga bis Theater: Tischlerei wird Treffpunkt

Deuz Das Deuzer „Q“ kann nicht nur bauen, sondern auch Programm machen. Die Volksbank wird Kooperationspartner der Qulturwerkstatt.

Die „Qulturwerkstatt“ blickt auf eine erfolgreiche Theatervorstellung zurück. Die intergenerative Theatergruppe hat in der Aula des Gymnasiums Netphen ihre Eigenproduktion „Rudi räumt das Feld“ aufgeführt. Rund 200 Zuschauer und Schirmherr Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, belohnten das Ensemble mit einem tobenden Applaus, berichtet die Deuzer Initiative: „ Ein erfolgreicher Abend, der den Verein in seinen weiteren Plänen bestätigt, denn da gibt es noch einiges, was auch mit der Hilfe von Förderern geplant ist.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Kooperationsvertrag für die nächsten drei Jahre

Mit der Volksbank in Südwestfalen hat die Qulturwerkstatt einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. durch den in den nächsten drei Jahren insgesamt 30.000 Euro Deuz kommen. Vorstand Jens Brinkmann besuchte den Verein jetzt. „Unsere Theatergruppe ist ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel der Generationen und dafür, was die Qulturwerkstatt ausmacht“, erklärte Stefan Bünnig, Vorstand des Vereins. „Wir bringen verschiedene Menschen über kulturelle und soziale Angebote zusammen. Im Q können sie voneinander und miteinander lernen. Dafür schaffen wir nun noch mehr Raum.“

In der Zaunstraße in Deuz wird noch fleißig gewerkelt. Aus der alten Tischlerei wird ein Veranstaltungsraum und Treffpunkt. Bei den Umbaumaßnahmen helfen nicht nur die Vereinsmitglieder tatkräftig mit, sondern auch Förderer mit Spenden. Zum einen müssen damit die Materialien und Arbeiten bezahlt werden, zum anderen darf aber auch das Programmangebot nicht hintan stehen. „Bei der Ausgestaltung der Angebote und im laufenden Betrieb ist Planbarkeit ein wichtiger Faktor. Wir freuen uns daher, dass wir für die nächsten drei Jahre einen Kooperationsvertrag mit der Volksbank in Südwestfalen schließen konnten.“

Begegnung und Bewegung mitten im alten Deuz

Mit den Spenden können künstlerische Projekte geplant werden, Lesungen, Workshops und vieles mehr wie zum Beispiel Yoga für Kinder und weitere Bewegungsangebote. „Die Menschen in Deuz und Umgebung finden im Q ein reichhaltiges Angebot an Kultur und Begegnung, das jedem Alter entspricht“, sagte Jens Brinkmann. „Deswegen möchten wir das Engagement der Qulturwerkstatt durch unsere Spende unterstützen.“

Bei der Besichtigung des Gebäudes konnte sich Jens Brinkmann selbst ein Bild davon machen, wie viel Kraft und Einsatz hinter dem Q stehen. Die alte Tischlerwerkstatt wird zu einem Multifunktionsraum mit Bühne. Dort werden bald Theateraufführungen, Konzerte und zahlreiche Begegnungsangebote möglich sein. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Andreas Müller wird auch das Theaterprojekt in der Zukunft weitergeführt werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland