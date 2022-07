Netphen: Wer hat Attacke im Getränkemarkt gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Dienstag in einem Getränkemarkt in Deuz ereignet hat,.

Deuz/Kreuztal. Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Deuz: Ein Mann soll mit gezücktem Taschenmesser im Getränkemarkt randaliert haben.

Die Kriminalpolizei Kreuztal ermittelt aktuell in einem Fall, der sich bereits am Dienstag, 19. Juli, zwischen 18 und 18.45 Uhr ereignet hat. Ein 47-jähriger Mann aus Kreuztal steht im Verdacht, einen Getränkemarkt in Deuz mehrfach und kurz hintereinander unter Mitführung eines Taschenmessers betreten zu haben.

In einem Fall soll er nach Ansprache eines Mitarbeiters des Getränkemarktes diesem eine Dose vor die Füße geworfen haben, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Außerdem soll ein Taschenmesser in der Hand des tatverdächtigen Mannes erkennbar gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er das Messer jedoch nicht direkt gegen Personen eingesetzt haben. Messer und Spirituosen konnten durch die vor Ort ermittelnden Polizeibeamten bei dem Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Leere Dosen gegen Bus geworfen

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde ebenso bekannt, dass sich derselbe Tatverdächtige an und in einem Bus im Bereich der nahe gelegenen Bushaltestelle „Albert-Irle-Straße“ aggressiv verhielt. So soll er den Omnibus mit leeren Dosen beworfen und im Bus Flüssigkeit verschüttet haben. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde im Zuge des Einsatzes zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Nach den ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die tatverdächtige Person auch im Getränkemarkt in Deuz aggressiv verhalten und dies durch mehrere Kunden beobachtet worden sein soll.

Diese Kunden werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732/909-0 zu wenden.

