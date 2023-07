Die Feuerwehrmänner müssen Dutzende von Kanaleinlässen in mehreren Straßen öffnen, um zu sehen, woher der Farbfilm kommt

Feuerwehr Netphen: Wer hat weiße Farbe in die Netphe gekippt?

Netphen. Ein weißer Farbfilm überzieht die ausgetrocknete Netphe. Feuerwehr und Polizei begeben sich auf Spurensuche.

Dutzende Kanaldeckel mussten am späten Dienstagnachmittag die Feuerwehrleute der Löscheinheit Netphen An der Netphe, in der Alexander-Vollmer-Straße, Schömelstraße sowie Kreuzbergstraße öffnen, um zu sehen woher ,die Farbe kam, die zu einer Wasserverunreinigung führte.

Anwohner hatten auf dem fast ausgetrocknete Netphe einen weißen Farbfilm entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese versuchte schließlich zu herauszufinden, wer aus den höher gelegenen Wohnhäusern Farbe oder Farbwasser in den Kanal geschüttet hat. Auch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehrmänner mussten dutzende von Kanaleinlässe in vielen Straßen öffnen um zu sehen woher der Farbfilm kommt.

