Netphen: Zehn Verletzte nach schwerem Busunfall

In Netphen kommt es zur Kollision von Bus und Taxi.

Dreis-Tiefenbach. In Netphen kollidiert ein Bus mit einem Taxi. Zwei Menschen werden schwer, acht leicht verletzt. Derzeit laufen die Rettungsarbeiten.

In der Unteren Industriestraße in Netphen-Dreis-Tiefenbach ist am Freitagmorgen, 29. Juli, ein Bus mit einem Taxi kollidiert.

Zwei Menschen wurden schwer, acht leicht verletzt, heißt es von offizieller Seite. Unter ihnen ist der Busfahrer (36) sowie acht weitere Insassen des Linienbusses. Im Taxi saß lediglich der Fahrer (45), er wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte in Netphen im Einsatz

Laut ersten Erkenntnissen war der Bus der Linie R 16 aus Netphen in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs, als vom Gelände des Telekom-Hauses das Taxi auf die Untere Industriestraße einbog. Es kam zur Kollision. Derzeit laufen die Rettungsarbeiten. Zwischenzeitlich waren drei Notärzte im Einsatz.

Das Taxi wird erheblich beschädigt. Foto: Jürgen Schade

