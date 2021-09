Netphen: Zusammenstoß bei Salchendorf – zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinwagen in Netphen-Salchendorf werden beide Autos schwer beschädigt.

Netphen-Salchendorf. Am Ortsausgang von Salchendorf in Richtung Deuz sind am Freitagnachmittag zwei Pkw zusammengestoßen.

Eine 37-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 37-Jährige war mit ihrem Pkw auf der L 729 in Richtung Deuz unterwegs, als sie am Ortsausgang von Salchendorf aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Sie stieß frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 51-Jährigen zusammen, der dann noch gegen das hölzerne Gestell mit der Orts-Begrüßungstafel prallte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Feuerwehr war im Einsatz, um Batterien abzuklemmen und Betriebsstoffe zu binden. Die L 729 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 35.000 Euro

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland