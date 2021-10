Straftat Netphener in Arnsberg von Unbekannten zusammengeschlagen

Netphen/Arnsberg. 24-Jähriger aus Netphen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht: Ein Streit mit den drei Unbekannten endete mit schwerer Körperverletzung.

Ein 24-jähriger Mann aus Netphen ist bei einem Streit, der in einem Kampf mündete, schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Arnsberg ereignete sich der Fall in der Nacht zu Mittwoch, 20 Oktober. Gesucht werden nun drei junge Männer.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Auszubildende um 23.55 Uhr auf der Straße „Altes Feld“ in Arnsberg von drei jungen Männern angesprochen worden. Es entstand ein Streit, in dessen Verlauf der 24-jährige Netphener von den drei Männern zu Boden gerissen wurde. Anschließend wurde er geschlagen und getreten. Nachdem die Täter von dem Mann abließen, flüchteten sie, der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebrachte. Die Polizei wurde erst später über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die drei etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer werden wie folgt beschrieben:

Etwa 1,80 Meter groß, schlank, blonde kurze Haare, schwarze Bomberjacke; schwarze Adidas-Jogginghose, osteuropäischer Akzent, laut Polizei vermutlich russisch;

Etwa 1,85 Meter groß, „südländisches“ Aussehen, stabile Statur, schwarze kurze Haare, Vollbart, braune Augen, weißer Strickpullover; schwarze Jeans, weiß-schwarze Nike-Airforce-Sneakers

Etwa 1,85 Meter groß, „südländisches“ Aussehen, stabile Statur, schwarze Haare mit Undercut-Frisur, Dreitagebart, braune Augen, schwarze Steppjacke.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die drei Unbekannten kennt.

Hinweise an die Polizei in Arnsberg unter 02932/90 200.

