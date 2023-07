Teile des Bewegungsparks in Netphen sind schon länger nutzbar (Archiv).

Enthüllungsfeier Neu in Netphen: Klettern, Badminton, Streetball, Boule, …

Netphen. Der Bewegungspark an der Trampolinarena im Netphener N-Flow ist fertig: Es gibt jede Menge neue Geräte und Anlagen für Sport und Freizeit.

Die Stadt Netphen lädt gemeinsam mit dem Team des N-Flow Freizeitparks zur großen Enthüllungsfeier des generationsübergreifenden Bewegungsparks in Netphen ein: Donnerstag, 17. August, 15 Uhr am neuen Bewegungspark hinter der Trampolinarena des N-Flow, Brauersdorfer Straße 62.

Was erwartet die Sportbegeisterten auf dem generationsübergreifenden Bewegungspark? Der erste Teilbereich des Bewegungsparks ist bereits im vergangenen Sommer für die Nutzung freigegeben worden. Dieser umfasst den Calisthenicsbereich, also Eigengewichtsübungen, sowie den Parkourbereich, der gemeinsam mit Jugendlichen aus Netphen entwickelt wurde. Es wurden nun zusätzlich eine Kletterlandschaft, ein Streetballfeld, ein Badmintoncourt, eine Boulebahn sowie eine Skateanlage geschaffen. Auch eine erforderliche Lärmschutzwand ist in die Planung eingeflossen.

Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ NRW 2018. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 2. November 2018 wurden 972.000 Euro für die Umsetzung des Bewegungsparks bewilligt. Insgesamt wurden Gesamtkosten in Höhe von 1.080.000 Euro ermittelt. Somit liegt der Eigenanteil der Stadt Netphen bei 108.000 Euro, also 10 Prozent.

