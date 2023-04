Siegen. Ab sofort gibt’s „Uber Eats“ in Siegen. Zum Start der Essenslieferungsplattform machen 20 Siegener Restaurants mit. Was hinter dem Angebot steckt

„Uber Eats“, eine Plattform für Essenslieferungen, startet in Siegen: „Mit wenigen Klicks in der App können sich Nutzer ab sofort ihr Lieblingsessen liefern lassen – egal ob auf das heimische Sofa oder in den Schlosspark“, teilt das Unternehmen in einer Mitteilung mit.

Rund 20 Partner-Restaurants kooperieren zum Start in Siegen mit „Uber Eats“. Die Auswahl sei vielfältig und reiche von regionaler Küche bis hin zu internationalen Gerichten. Die Siegener haben die Qual der Wahl: von original italienischer Pizza und Pasta von “Casa’s Pizza”, über saftige Burger und knackige Salate aus dem “My First Kitchen” bis hin zu amerikanischen Klassikern aus dem “First Beef” sei für jeden Geschmack etwas dabei.

Oguzhan Saglam, Betreiber der beliebten “First Beef”, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Uber Eats: „Für uns ist der Start von Uber Eats in Siegen ein spannendes neues Kapitel. Wir können unser Geschäft weiter ausbauen und unsere Kunden profitieren von einem intuitiven Bestellprozess sowie einer zuverlässigen und schnellen Lieferung ihrer Lieblingsspeisen an den Ort ihrer Wahl.”

„Uber Eats ist die perfekte Lösung, wenn es bei der Arbeit mal wieder später wird oder man sich zu Hause einfach etwas Gutes tun möchte”, sagt ein Sprecher von Uber Eats. “ Siegener hätten Lust auf Uber Eats: „Allein im letzten Jahr haben wir hier vor Ort rund 3300 Bestellversuche bei Uber Eats registriert.”

„Uber Eats“ in Siegen: So funktioniert’s

Das Unternehmen erklärt den Ablauf wie folgt: Nutzer wählen ihre Lieblingsgerichte über die App aus. Die Technologie im Hintergrund verbindet die Restaurants mit den Kurieren und Kunden. Der Kunde könne in der App genau nachvollziehen, wie weit der Zubereitungsprozess fortgeschritten sei. „Bezahlt wird bequem und bargeldlos in der App, zum Beispiel mit Kreditkarte, per Apple Pay oder PayPal, aber auch Barzahlung ist möglich.“

Die Auslieferung in Siegen würden zum Start die Partner-Restaurants selbst übernehmen. Perspektivisch will „Uber Eats“ auch dort zusammen mit lokalen Lieferfirmen einen Lieferservice anbieten. „Die Lieferzeit von der Bestellung bis zum Kunden liegt bei Uber Eats weltweit im Durchschnitt bei unter 30 Minuten. Dies soll auch in Siegen möglichst schnell erreicht werden“, betont das Unternehmen weiter.

Auch Nutzer in Moers sowie in der Region Bonn in Siegburg, Troisdorf und Sankt Augustin können ab sofort mit „Uber Eats“ bestellen. Damit baut das Unternehmen das Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Mit dem Startschuss in Siegen ist „Uber Eats“ laut eigenen Angaben mittlerweile in rund 70 deutschen Städten verfügbar.

